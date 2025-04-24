الأعلى للإعلام يقرر إيقاف معلق مباراة حرس الحدود والزمالك

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إيقاف محمد البوشي معلق مباراة حرس الحدود أمام الزمالك في الدوري المصري.

وأعلن المجلس الأعلى للإعلام عبر حسابه على فيسبوك: "اعتماد قرار إيقاف معلق مباراة حرس الحدود والزمالك في دوري نايل، التي أذيعت بتاريخ 13 أبريل 2025، لمدة شهر، وذلك في إطار استجابته لمبادرات تفعيل المحاسبة الذاتية."

وحقق الزمالك الفوز على حساب حرس الحدود بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت على استاد برج العرب، في المرحلة الثانية من مجموعة البطولة بالدوري.

سجل هدفي الزمالك في المباراة عبد الله السعيد وناصر منسي.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في مجموعة البطولة برصيد 38 نقطة، فيما يحتل حرس الحدود المركز التاسع برصيد 22 نقطة.

ويقام الدوري المصري هذا الموسم بنظام استثنائي إذ أقيم الدور الأول لينقسم بعدها فرق الدوري إلى مجموعتين بواقع 9 فرق في كل مجموعة.

وتتنافس الفرق التسعة الأولى في مجموعة البطولة لتحديد بطل الدوري والفرق المتأهلة إفريقيا.

فيما تتنافس الفرق التسعة الأخرى في مجموعة الهبوط لتحديد المراكز من 10 إلى 18، والفرق الهابطة إلى الدرجة الأدنى.