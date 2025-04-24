الأهلي يرتدي زيه التقليدي أمام صنداونز

سيرتدي فريق النادي الأهلي زيه الأحمر التقليدي خلال مواجهة صنداونز المرتقبة.

ويلتقي الأهلي مع صنداونز في السابعة من مساء غد على استاد القاهرة في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأسفر الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وصنداونز المقرر لها مساء غدٍ الجمعة، عن ارتداء الأهلي الزي التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، ويرتدي الحارس الطاقم الأزرق كاملا.

فيما يرتدي صنداونز القميص الأصفر والشورت الأزرق والجوارب البيضاء، ويرتدي الحارس الطاقم "الموف".

وعقد الاجتماع الفني اليوم بمقر النادي الأهلي بالجزيرة بحضور مسئولي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم والحكام والطاقم الاداري للفريقين.

وخلال الاجتماع تمت مراجعة بعض الضوابط والتعليمات الخاصة بالاتحاد الإفريقي والمتبعة في مسابقة دوري الأبطال، وتحديد موعد مغادرة الفريقين فندقي الإقامة والوصول إلى الملعب وبدء عمليات الإحماء قبل المباراة.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت في جنوب إفريقيا قد انتهت بالتعادل السلبي.