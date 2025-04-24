بسبب حالة وفاة.. تأجيل مباراة جديدة في الدوري الإيطالي

الخميس، 24 أبريل 2025 - 16:35

كتب : FilGoal

لوجو الدوري الإيطالي

تأجلت مباراة أتلانتا أمام ليتشي في الدوري الإيطالي والتي كان مقررا لها غدا الجمعة.

وجاء قرار التأجيل بسبب وفاة جراتسيانو فيوريتا إخصائي العلاج الطبيعي بفريق ليتشي.

وعادت بعثة ليتشي على الفور بعد قرار تأجيل المباراة.

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وكان عدد من المباريات قد تم تأجيلها خلال الفترة الماضية بسبب وفاة بابا الفاتيكان.

وكشف نادي ليتشي في بيان رسمي: "وفاة إخصائي العلاج الطبيعي والذي قضى مع الفريق أكثر من عشرين عاما وتواجد في المعسكر التدريبي للفريق".

وتابع "ستعود بعثة ليتشي فورا بعد تأجيل مباراة الغد المقررة أمام أتلانتا".

ويحتل أتلانتا المركز الثالث في الدوري الإيطالي برصيد 64 نقطة وبفارق 7 نقاط عن إنتر ونابولي متصدري الترتيب.

بينما يأتي ليتشي في المركز السابع عشر برصيد 26 نقطة وبفارق نقطة واحدة فقط عن المراكز المؤدية للهبوط.

ويتبقى 5 جولات فقط على نهاية مسابقة الدوري الإيطالي.

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