تقرير: مانشستر سيتي يسعى لاستعادة بالمر.. واهتمام من ليفربول

الخميس، 24 أبريل 2025 - 16:01

كتب : FilGoal

كولر بالمر

يسعى مانشستر سيتي لاستعادة نجمه الشاب كول بالمر بعد انتقاله وتألقه مع تشيلسي.

وليس مانشستر سيتي فقط من يبحث عن ضم بالمر من الدوري الإنجليزي، إذ يهتم ليفربول بضم اللاعب.

وكشف موقع كوت أوفسايد الإنجليزي عن رغبة مانشستر سيتي في استعادة كول بالمر من جديد بعد تألقه بقميص تشيلسي.

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وانتقل بالمر إلى تشيلسي في صيف 2023 مقابل 47 مليون يورو وقضى موسمين مع البلوز.

وأشار التقرير إلى أن بالمر الذي تبلغ قيمته السوقية حاليا 130 مليون يورو، إذا قرر تشيلسي بيعه فلن يكون بأقل من قيمة تتراوح بين 100 إلى 120 مليون يورو.

وأوضح التقرير أن مانشستر سيتي يسعى لتدعيم فريقه ويعتبر بالمر أبرز الأسماء المرشحة للتفاوض على ضمهم.

أما ليفربول فيبحث عن لاعب مميز في الجانب الهجومي بسبب غموض موقف لويس دياز من الاستمرار مع الفريق بجانب إصابات ديوجو جوتا المتكررة.

وخاض بالمر 32 مباراة مع تشيلسي في الدوري هذا الموسم ونجح في المساهمة بـ 23 هدفا.

إذ سجل بالمر 14 هدفا وصنع 9 آخرين بالدوري الإنجليزي هذا الموسم.

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