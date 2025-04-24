فوز 22 لاعبا بالتزكية في انتخابات لجنة اللاعبين.. وأحمد الجندي رئيسا

اختتمت مراسم انتخابات لجنة اللاعبين باللجنة الأولمبية المصرية التي أقيمت اليوم الخميس في مقر مبنى الاتحاد الرياضية.

وأسفرت الانتخابات عن فوز 22 لاعبا ولاعبة بالتزكية.

ولم تشهد الانتخابات تواجد أي من لاعبي كرة القدم، وتقام انتخابات لجنة اللاعبين باللجنة الأولمبية المصرية لأول مرة.

وأعلن أحمد الجندي بطل الخماسي الحديث وصاحب ذهبية أولمبياد باريس الأخيرة حصده مقعد الرئيس.

وتم اختيار عزمي محيلبة لاعب منتخب الرماية في منصب النائب الأول وجاءت نوران جوهر لاعبة الاسكواش في منصب النائب الثاني كما تم اختيار الثنائي دعاء الغباشي لاعبة الكرة الطائرة ومحمد علاء السيد لوكا لاعب كرة اليد لتمثيل لجنة اللاعبين في الجمعية العمومية للجنة الأولمبية المصرية.

فيما ضمت العضوية 18 لاعبا ولاعبة وهم زياد السيسي لاعب السلاح، السباحة فريدة عثمان، أنس أسامة لاعب كرة السلة، رمضان درويش لاعب الجودو، عبد اللطيف منيع لاعب المصارعة، هادية حسني الريشة الطائرة، علي علاء لاعب التجديف، محمد صفوت لاعب التنس الأرضي، فريال أشرف لاعبة الكاراتيه، مصطفى عمرو لاعب ألعاب القوى، ابتسام زايد لاعبة الدراجات، عمر عصر لاعب تنس الطاولة، أحمد سعد لاعب رفع الاثقال، عمر العربي لاعب الجمباز، فريدة الجزار لاعبة الرجبي، صوفيا عوني لاعبة التزحلق على الجليد، عبد الرحمن عرابي لاعب الملاكمة، اللاعبة آية شحاتة لاعبة التايكوندو.

وشهدت الانتخابات حضور ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، وشريف العريان، أمين عام اللجنة، إلى جانب آية مدني، عضو اللجنة الأولمبية المصرية والدولية.

وحضر من اللاعبين في عملية التصويت 74 لاعبا من أصل 372 لاعبا يحق لهم التصويت في هذه الانتخابات من اللاعبين الذين شاركوا في الدورات الأولمبية الثلاث الأخيرة، ريو دي جانيرو 2016، طوكيو 2020، وباريس 2024، وهي نفس الشروط التي تم تحديدها للترشح إلى عضوية اللجنة.

واشترطت اللجنة الأولمبية على المرشحين ألا يكونوا قد تعرضوا لعقوبات بسبب مخالفات تتعلق بالمنشطات، وألا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا.