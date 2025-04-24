مدرب نيس: عبد المنعم يقدم مستويات ممتازة في المباريات الأخيرة

أشاد فرانك هايس مدرب نيس بما يقدمه مدافعه محمد عبد المنعم في المباريات الأخيرة.

وشارك عبد المنعم كأساسي في مباراة نانت بعد فترة من الجلوس على مقاعد البدلاء، قبل أن يغيب عن لقاء ستراسبورج للإصابة، ثم يشارك في التشكيل الأساسي أمام أنجيه.

وقال هايس في تصريحات للصحفيين: "محمد عبد المنعم ظهر بشكل مميز خلال المباريات الأخيرة، مثل ما كان عليه الحال في التدريبات لفترة".

وأضاف "تكمن مشكلة عبد المنعم في حاجز اللغة. لكن أداءه في المباريات الأخيرة كان ممتازا".

وتابع مدرب نيس "عبد المنعم وصل لمرحلة جيدة، وهو أمر منطقي بالنظر إلى أنه في فترة التأقلم".

إلى ذلك، تزايدت فرص محمد عبد المنعم مدافع نيس في الاستمرار بالظهور كأساسي مع فريقه أمام باريس سان جيرمان بالدوري الفرنسي يوم الجمعة.

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن البرازيلي دانتي مدافع نيس سيغيب عن مواجهة باريس سان جيرمان بسبب الإصابة في الركبة.

وغاب دانتي عن مباراة الأحد الماضي ضد أنجيه بعدما تعرض لإصابة في ركبته اليمنى خلال تدريبات السبت الماضي.

وأظهرت الفحوصات التي أجريت له أنه لن يتمكن من المشاركة ضد باريس سان جيرمان أيضًا.

كان فرانك هايس قد أكد عدم جاهزية قائده لمباراة سان جيرمان، حيث صرح أن المدافع البرازيلي لن يتمكن من التدرب بشكل طبيعي هذا الأسبوع.

وأضاف في تصريحات للصحفيين: "لن يكون دانتي حاضرا أمام سان جيرمان. لقد تعرض للإصابة في نفس الركبة التي أصيب بها في وقت سابق من الموسم".

وأكمل "إذا سارت الأمور على ما يرام، فقد يعود إلى الركض مطلع الأسبوع المقبل".

ولا يُتوقع خضوع دانتي لأي عملية جراحية، ومن المتوقع أن يلعب مرة أخرى قبل نهاية الموسم.

ومن المحتمل عودته ضد ستاد ريمس يوم 2 مايو المقبل. أو أمام ستاد رين بعدها بأسبوع.

ولعب محمد عبد المنعم 11 مباراة مع نيس في الدوري الفرنسي هذا الموسم، و16 مباراة في مختلف البطولات.