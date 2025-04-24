إصابة دانتي تزيد فرص عبد المنعم في الاستمرار كأساسي ضد سان جيرمان

تزايدت فرص محمد عبد المنعم مدافع نيس في الاستمرار بالظهور كأساسي مع فريقه أمام باريس سان جيرمان بالدوري الفرنسي يوم الجمعة.

وشارك عبد المنعم كأساسي في مباراة نانت، قبل أن يغيب عن لقاء ستراسبورج للإصابة، ثم يشارك في التشكيل الأساسي أمام أنجيه.

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن البرازيلي دانتي مدافع نيس سيغيب عن مواجهة باريس سان جيرمان بسبب الإصابة في الركبة.

وغاب دانتي عن مباراة الأحد الماضي ضد أنجيه بعدما تعرض لإصابة في ركبته اليمنى خلال تدريبات السبت الماضي.

وأظهرت الفحوصات التي أجريت له أنه لن يتمكن من المشاركة ضد باريس سان جيرمان أيضًا.

كان فرانك هايس مدرب نيس قد كشف عن شكوكه بشأن جاهزية قائده لمباراة سان جيرمان، حيث صرح أن المدافع البرازيلي لن يتمكن من التدرب بشكل طبيعي هذا الأسبوع.

لا يُتوقع خضوع دانتي لأي عملية جراحية، ومن المتوقع أن يلعب مرة أخرى قبل نهاية الموسم.

ومن المحتمل عودته ضد ستاد ريمس يوم 2 مايو المقبل. أو أمام ستاد رين بعدها بأسبوع.

ولعب محمد عبد المنعم 11 مباراة مع نيس في الدوري الفرنسي هذا الموسم، و16 مباراة في مختلف البطولات.