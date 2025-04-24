إصابة دانتي تزيد فرص عبد المنعم في الاستمرار كأساسي ضد سان جيرمان

الخميس، 24 أبريل 2025 - 14:26

كتب : FilGoal

محمد عبد المنعم - نيس - بريست

تزايدت فرص محمد عبد المنعم مدافع نيس في الاستمرار بالظهور كأساسي مع فريقه أمام باريس سان جيرمان بالدوري الفرنسي يوم الجمعة.

وشارك عبد المنعم كأساسي في مباراة نانت، قبل أن يغيب عن لقاء ستراسبورج للإصابة، ثم يشارك في التشكيل الأساسي أمام أنجيه.

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن البرازيلي دانتي مدافع نيس سيغيب عن مواجهة باريس سان جيرمان بسبب الإصابة في الركبة.

أخبار متعلقة:
مؤتمر كاردوزو: مواجهة الأهلي بالترجي أصبحت من الماضي.. واستفدنا من الوصول المبكر مؤتمر الشناوي: الجميع يعلم من هو الأهلي.. ونسعى لإنجاز غير مسبوق مؤتمر كولر: أثق في دعم الجماهير طوال المباراة.. وهدفنا الفوز فقط ولا نريد ركلات الترجيح مدافع صنداونز: علينا أن نكون أقوياء أمام الأهلي إذا أردنا الفوز والتأهل للنهائي

وغاب دانتي عن مباراة الأحد الماضي ضد أنجيه بعدما تعرض لإصابة في ركبته اليمنى خلال تدريبات السبت الماضي.

وأظهرت الفحوصات التي أجريت له أنه لن يتمكن من المشاركة ضد باريس سان جيرمان أيضًا.

كان فرانك هايس مدرب نيس قد كشف عن شكوكه بشأن جاهزية قائده لمباراة سان جيرمان، حيث صرح أن المدافع البرازيلي لن يتمكن من التدرب بشكل طبيعي هذا الأسبوع.

لا يُتوقع خضوع دانتي لأي عملية جراحية، ومن المتوقع أن يلعب مرة أخرى قبل نهاية الموسم.

ومن المحتمل عودته ضد ستاد ريمس يوم 2 مايو المقبل. أو أمام ستاد رين بعدها بأسبوع.

ولعب محمد عبد المنعم 11 مباراة مع نيس في الدوري الفرنسي هذا الموسم، و16 مباراة في مختلف البطولات.

محمد عبد المنعم دانتي نيس باريس سان جيرمان
نرشح لكم
مدرب نيس: عبد المنعم يقدم مستويات ممتازة في المباريات الأخيرة كأس الأمير - قرعة متوازنة للثلاثي المحترف في قطر.. وموعد النهائي والانضمام للأهلي تقرير: عبد القادر يغيب شهرين بسبب الإصابة.. وموقفه من كأس العالم للأندية مصطفى محمد يشارك في تعادل نانت مع باريس سان جيرمان أول المتأهلين.. حجازي يقود نيوم للصعود للدوري السعودي الممتاز تشكيل نانت - مصطفى محمد على مقاعد البدلاء أمام سان جيرمان تشكيل النصر - دوران يقود النصر أمام ضمك.. وطارق حامد على الدكة سلوت: صلاح سجل كثيرا لكنه أهدر بعض الفرص ضد ليستر سيتي
أخر الأخبار
ماييلي: أورلاندو هزم الأهلي في القاهرة.. وهذا الأمر قد يصعب المواجهة 10 ساعة | الكرة المصرية
آس: ريال مدريد يخطط للتعاقد مع تونالي 10 ساعة | الكرة الأوروبية
قائمة بيراميدز - استمرار غياب إبراهيم عادل أمام أورلاندو بايرتس 11 ساعة | الكرة الأوروبية
الأول في التاريخ.. موعد والقناة الناقلة لنهائي كأس إيطاليا 11 ساعة | الكرة الأوروبية
طال انتظاره وتحذير خطير لـ ميلان.. بولونيا يقصي إمبولي ويتأهل لنهائي كأس إيطاليا 11 ساعة | الكرة الأوروبية
مصدر من بيراميدز لـ في الجول: إبراهيم عادل خارج حساباتنا أمام أورلاندو 11 ساعة | الكرة المصرية
كرة طائرة - كما كشف في الجول.. الزمالك يعلن رحيل البرازيلية ميلكا 12 ساعة | رياضات أخرى
منتخب الشباب يستعد لافتتاح كأس الأمم.. ونبيه يدرس جنوب إفريقيا بالفيديو 12 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر مقرب منه لـ في الجول: زيزو جاهز لاستكمال الموسم مع الزمالك ولكن بشرط 2 خبر في الجول – الأهلي يتلقى عرضا رسميا من فالنسيا لضم مصطفى شوبير 3 مصدر من الأهلي يوضح لـ في الجول حقيقة تقارير انضمام رونالدو للفريق في كأس العالم 4 مصدر من بيراميدز يوضح لـ في الجول حقيقة طرد ثنائي الفريق بعد مباراة أورلاندو