تزايد فرص سيماكان في المشاركة مع النصر أمام يوكوهاما

الخميس، 24 أبريل 2025 - 14:08

كتب : FilGoal

محمد سيماكان - النصر

تزايدت فرص محمد سيماكان في المشاركة مع النصر أمام يوكوهاما إف مارينوس الياباني في دوري أبطال آسيا للنخبة يوم السبت، حسب جريدة اليوم السعودية.

وذلك بعد حصوله على الضوء الأخضر للمشاركة بالتدريبات الجماعية.

وكان سيماكان قد تعرض لإصابة خلال مباراة ضمك بالجولة الماضية من الدوري عبارة عن كدمتين في الركبة والحوض خاض على إثرهما لجلسة علاجية بعيادة نادي النصر.

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ولم يشارك اللاعب الفرنسي بالحصة التدريبية الجماعية مساء يوم الأربعاء.

ولكن من المقرر أن يشارك بالحصة التدريبية الجماعية مساء يوم الخميس بصورة طبيعية.

على أن يتم حسم موقفه من المشاركة بالمباراة بقرار من المدير الفني الإيطالي للفريق ستيفانو بيولي.

ويلتقي فريق النصر نظيره يوكاهاما الياباني مساء يوم السبت المقبل ضمن منافسات دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.

محمد سيماكان النصر
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