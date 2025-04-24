سكاي: مهاجم الجزائر يخضع للكشف الطبي مع ليفركوزن خلال أيام

ذكرت شبكة سكاي سبورت ألمانيا أن الجزائري إبراهيم مازا مهاجم هرتا برلين في طريقه للانضمام إلى باير ليفركوزن بعد التوصل إلى اتفاق شفهي بين الناديين.

وأوضح التقرير أن الجزائري الشاب سيخضع للكشف الطبي خلال أيام.

قبل أن يوقع عقده مع ليفركوزن حتى صيف 2030 خلال الأيام القليلة المقبلة.

ولفت التقرير إلى أن الصفقة تتم مقابل 12 مليون يورو.

اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا اختار الانتقال إلى حامل لقب الدوري الألماني رغم اهتمام شتوتجارت بضمه.

هذا الموسم، سجل مازا 7 أهداف وصنع 3 مع هيرتا في 32 مباراة.

حيث يحتل الفريق حاليًا منتصف جدول ترتيب الدوري الألماني الدرجة الثانية.

ولعب مازا مباراتين دوليتين مع منتخب الجزائر الأول وكلاهما كبديل.