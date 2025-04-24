سكاي: مهاجم الجزائر يخضع للكشف الطبي مع ليفركوزن خلال أيام
الخميس، 24 أبريل 2025 - 13:52
كتب : FilGoal
ذكرت شبكة سكاي سبورت ألمانيا أن الجزائري إبراهيم مازا مهاجم هرتا برلين في طريقه للانضمام إلى باير ليفركوزن بعد التوصل إلى اتفاق شفهي بين الناديين.
إبراهيم مازا
النادي : هيرتا برلين
وأوضح التقرير أن الجزائري الشاب سيخضع للكشف الطبي خلال أيام.
قبل أن يوقع عقده مع ليفركوزن حتى صيف 2030 خلال الأيام القليلة المقبلة.
ولفت التقرير إلى أن الصفقة تتم مقابل 12 مليون يورو.
اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا اختار الانتقال إلى حامل لقب الدوري الألماني رغم اهتمام شتوتجارت بضمه.
هذا الموسم، سجل مازا 7 أهداف وصنع 3 مع هيرتا في 32 مباراة.
حيث يحتل الفريق حاليًا منتصف جدول ترتيب الدوري الألماني الدرجة الثانية.
ولعب مازا مباراتين دوليتين مع منتخب الجزائر الأول وكلاهما كبديل.
نرشح لكم
آس: ريال مدريد يخطط للتعاقد مع تونالي تقرير: مانشستر سيتي يسعى لاستعادة بالمر.. واهتمام من ليفربول الرياضية: النصر والهلال يتصارعان على لاعب أهلي جدة لا يريد مصير ريبيري.. بيلد: مولر يرفض عرض فيورنتينا تقرير: بينهم الزمالك.. بارادو يتلقى عروضا مختلفة لضم بولبينة والاستقرار على الوجهة الأقرب تقرير: صفقة تبادية تُقرب أوسيمين من مانشستر يونايتد سكاي: سيتي ينافس ليفربول وريال مدريد على ضم مدافع بورنموث آس: تشيلسي يتصدر سباق التعاقد مع هويسين