مؤتمر كولر: أثق في دعم الجماهير طوال المباراة.. وهدفنا الفوز فقط ولا نريد ركلات الترجيح

يثق مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي في دعم الجماهير طوال مباراة صنداونز من أجل تحقيق الفوز والتأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف الأهلي فريق صنداونز مساء الجمعة ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في المباراة التي ستقام على استاد القاهرة.

وقال كولر في المؤتمر الصحفي: "مباراة صنداونز ستكون قوية وصعبة جدا خاصة بعد التعادل السلبي في مواجهة الذهاب، لكننا مستعدون وجاهزون للمباراة".

وتابع "أثق في دعم الجماهير لنا طوال المباراة منذ البداية حتى النهاية وهو ما يمنحنا دوافع أكبر لحسم التأهل إلى النهائي".

وشدد كولر "هدفنا محدد وهو الفوز فقط، أي تعادل يصب لمصلحة صنداونز باستثناء التعادل السلبي الذي يصل بنا لركلات الترجيح ولا نريد ذلك، لهذا السبب هدفنا هو الفوز فقط".

وأضاف "نعلم أن صنداونز فريق قوي لكنني لا أهتم بالإحصائيات والنتائج السابقة وتركيزنا على مواجهة الغد فقط لإسعاد الجماهير".

وواصل "أعلم أن حارس صنداونز مميز في ركلات الترجيح التي يكون لها حسابات خاصة، لكن لدينا حارس مرمى قوي جدا أيضا وسبق له التصدي للعديد من ركلات الترجيح".

واختتم كولر تصريحاته "لكل مباراة ظروفها المختلفة، ونسعى للتسجيل وأثق أن اللاعبين يدركون ذلك والجميع لديه هدف واحد وهو التأهل للنهائي مرة أخرى".

وكانت مواجهة الذهاب بين الفريقين في جنوب إفريقيا قد انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ويحتاج الأهلي للفوز بأي نتيجة من أجل حسم بطاقة التأهل إلى النهائي.

ووصل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا في آخر 5 نسخ وتوج بأربعة منهم.

وحصد الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا آخر نسختين ويسعى ليكون أول فريق يحصد اللقب ثلاث مرات على التوالي.