روبن نيفيز: سنسير خطوة بخطوة من أجل الوصول لنهائي دوري أبطال آسيا للنخبة

الخميس، 24 أبريل 2025 - 12:56

كتب : FilGoal

روبن نيفيز - الهلال

وعد روبن نيفيز لاعب الهلال السعودي جماهير فريقه بمحاولة التتويج بدوري أبطال آسيا للنخبة هذا الموسم.

ويبدأ الهلال بمواجهة جوانجو الكوري الجنوبي، الجمعة، في ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة التي تلعب في جدة.

روبن نيفيز في مؤتمر صحفي: "درسنا فريق جوانجو ونعرف مكامن القوة لديه وهذه البطولة مهمة جدًا بالنسبة لنا".

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وأضاف "صحيح أنها أول مباراة نواجه فيها فريقا من شرق القارة، لكن مع تطور التقنية لا توجد معلومات مخفية".

وتابع "نحن نعي أهمية اللقاء وموسمنا يعتمد بشكل كبير عليها لذلك يجب أن نظهر بصورة مميزة".

وأكمل النجم البرتغالي "هذه البطولة فرصة كبيرة لنا لمنح جماهيرنا السعادة والبهجة".

وأردف "سنسير في البطولة خطوة بخطوة من أجل الوصول إلى النهائي".

ووجه رسالة لجماهير الهلال قال فيها "كالعادة ننتظركم وسنبذل كل جهدنا لإسعادكم بالفوز في اللقاء وفي هذه البطولة، وسنجعلها ليلة جميلة هنا في جدة".

وأتم "من الطبيعي ألا يكون مستواي في أفضل حالاته بعد العودة من الإصابة، لكن أعتقد أنني تخطيت هذه المرحلة، وأعمل جاهدا على تقديم أداء جيد".

وتنطلق مباريات ربع النهائي في جدة يوم الجمعة بنظام التجمع، ويشارك فيها 3 فرق سعودية، وهي الهلال والنصر وأهلي جدة.

الهلال روبن نيفيز دوري أبطال آسيا للنخبة
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