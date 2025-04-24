ريال مدريد يعلن تفاصيل إصابة كامافينجا.. وتقارير تكشف صدمة بشأن مدة الغياب

الخميس، 24 أبريل 2025 - 12:27

كتب : FilGoal

إدواردو كامافينجا - ريال مدريد

أعلن نادي ريال مدريد تفاصيل إصابة إدواردو كامافينجا لاعب وسط الفريق.

وتعرض كامافينجا للإصابة خلال مواجهة خيتافي ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري الإسباني، والتي فاز فيها ريال مدريد بهدف دون مقابل.

وكشف ريال مدريد عن تعرض كامافينجا لتمزق كامل في العضلة الضامة اليسرى.

أخبار متعلقة:
ريال مدريد يهزم خيتافي بهدف ويواصل مطاردة برشلونة قبل كلاسيكو نهائي الكأس تشكيل ريال مدريد - دياز وإندريك أساسيان أمام خيتافي.. وبيلينجهام ورودريجو على دكة البدلاء سكاي: سيتي ينافس ليفربول وريال مدريد على ضم مدافع بورنموث من أجل كأس العالم للأندية.. أس: ريال مدريد يمدد عقدي مودريتش وفاسكيز حتى يوليو

ولم يعلن ريال مدريد عن مدة غياب اللاعب.

بينما كشفت تقارير إسبانية مختلفة عن حاجة كامافينجا لفترة تصل إلى 3 أشهر من أجل التعافي من الإصابة.

وبذلك تأكد نهاية موسم كامافينجا مع ريال مدريد وعدم لحاقه بأي مباراة مع الفريق.

ولن يلحق كامافينجا بمنافسات كأس العالم للأندية والمقرر إقامتها بعد أقل من شهرين في الولايات المتحدة الأمريكية.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 72 نقطة في المركز الثاني بعد الفوز على خيتافي.

ويبتعد ريال مدريد عن برشلونة متصدر الدوري الإسباني بفارق 4 نقاط قبل 5 جولات من النهاية.

ريال مدريد كامافينجا
نرشح لكم
ريال مدريد يهزم خيتافي بهدف ويواصل مطاردة برشلونة قبل كلاسيكو نهائي الكأس انتهت الدوري الإسباني - خيتافي (0)-(1) ريال مدريد.. نهاية المباراة ماركا: برشلونة يتوصل لاتفاق لتجديد عقد فليك حتى 2027.. وخطوة تؤجل التفعيل تشكيل ريال مدريد - دياز وإندريك أساسيان أمام خيتافي.. وبيلينجهام ورودريجو على دكة البدلاء الأعلى في تاريخه.. رابطة الدوري الإسباني تكشف عن إيرادات الموسم الماضي من أجل كأس العالم للأندية.. أس: ريال مدريد يمدد عقدي مودريتش وفاسكيز حتى يوليو كادينا سير: ريال مدريد يقترب من تمديد عقد فينيسيوس جونيور فليك: أنشيلوتي رجل نبيل وفاز بكل شيء مع جميع الفرق.. ومندهش من أداء إريك جارسيا
أخر الأخبار
تقارير: الوداد ينفصل عن موكوينا.. والإعلان خلال ساعات 39 دقيقة | الكرة الإفريقية
بعد عودته من غياب دام 7 أشهر.. إصابة جديدة لجناح مانشستر سيتي ساعة | الدوري الإنجليزي
بسبب حالة وفاة.. تأجيل مباراة جديدة في الدوري الإيطالي ساعة | الكرة الأوروبية
بيلد: توتنام مهتم بالتعاقد مع مدرب دورتموند ساعة | الدوري الإنجليزي
تقرير: مانشستر سيتي يسعى لاستعادة بالمر.. واهتمام من ليفربول ساعة | ميركاتو
فوز 22 لاعبا بالتزكية في انتخابات لجنة اللاعبين.. وأحمد الجندي رئيسا 2 ساعة | رياضات أخرى
مدرب نيس: عبد المنعم يقدم مستويات ممتازة في المباريات الأخيرة 2 ساعة | المحترفون
نجم مانشستر سيتي يسهب في الإشادة بعمر مرموش 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر مقرب منه لـ في الجول: زيزو جاهز لاستكمال الموسم مع الزمالك ولكن بشرط 2 خبر في الجول – الأهلي يتلقى عرضا رسميا من فالنسيا لضم مصطفى شوبير 3 مصدر من الأهلي يوضح لـ في الجول حقيقة تقارير انضمام رونالدو للفريق في كأس العالم 4 مصدر من بيراميدز يوضح لـ في الجول حقيقة طرد ثنائي الفريق بعد مباراة أورلاندو