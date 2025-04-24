ريال مدريد يعلن تفاصيل إصابة كامافينجا.. وتقارير تكشف صدمة بشأن مدة الغياب

أعلن نادي ريال مدريد تفاصيل إصابة إدواردو كامافينجا لاعب وسط الفريق.

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وتعرض كامافينجا للإصابة خلال مواجهة خيتافي ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري الإسباني، والتي فاز فيها ريال مدريد بهدف دون مقابل.

وكشف ريال مدريد عن تعرض كامافينجا لتمزق كامل في العضلة الضامة اليسرى.

ولم يعلن ريال مدريد عن مدة غياب اللاعب.

بينما كشفت تقارير إسبانية مختلفة عن حاجة كامافينجا لفترة تصل إلى 3 أشهر من أجل التعافي من الإصابة.

وبذلك تأكد نهاية موسم كامافينجا مع ريال مدريد وعدم لحاقه بأي مباراة مع الفريق.

ولن يلحق كامافينجا بمنافسات كأس العالم للأندية والمقرر إقامتها بعد أقل من شهرين في الولايات المتحدة الأمريكية.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 72 نقطة في المركز الثاني بعد الفوز على خيتافي.

ويبتعد ريال مدريد عن برشلونة متصدر الدوري الإسباني بفارق 4 نقاط قبل 5 جولات من النهاية.