كرة سلة - سيدات مصر في المجموعة الأولى ببطولة أمم إفريقيا

أسفرت قرعة منافسات أمم إفريقيا لسيدات كرة السلة عن تواجد منتخب مصر في المجموعة الأولى.

وحصل منتخب مصر لسيدات كرة السلة على بطاقة دعوة "وايلد كارد" للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا 2025 بعد الخروج من التصفيات.

ويشارك 12 منتخبا في منافسات أمم إفريقيا للسيدات المقرر إقامتها بكوت ديفوار.

وجاءت مجموعات بطولة إفريقيا كالآتي:

المجموعة الأولى: مصر - كوت ديفوار - أنجولا.

المجموعة الثانية: مالي - الكاميرون - جنوب السودان.

المجموعة الثالثة: السنغال - أوغندا - غينيا.

المجموعة الرابعة: نيجيريا - موزمبيق - رواندا.

ويتأهل أول كل مجموعة إلى ربع النهائي مباشرة، بينما صاحبا المركزين الثاني والثالث يلعبان ملحق مؤهل لربع النهائي.

وتقام منافسات أمم إفريقيا 2025 في أبيدجان عاصمة كوت ديفوار خلال الفترة من 25 يوليو إلى 3 أغسطس المقبلين.

ويتأهل أول 4 منتخبات من أمم إفريقيا إلى منافسات كأس العالم 2026 والمقرر إقامتها في ألمانيا.

ويشارك منتخب سيدات مصر للمرة الخامسة عشر في تاريخ البطولة.

وسبق وأن حققت سيدات مصر اللقب مرتين عامي 1966 و1968.

وحقق منتخب سيدات مصر المركز العاشر في النسخة الماضية، والمركز السادس في نسخة 2021.