مدافع صنداونز: علينا أن نكون أقوياء أمام الأهلي إذا أردنا الفوز والتأهل للنهائي

يؤمن ديفاين لونجا مدافع ماميلودي صنداونز بأن فريقه يملك فرصة لخطف تذكرة التأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا من الأهلي في القاهرة.

وعاد الأهلي من جنوب إفريقيا بتعادل سلبي مع صنداونز في ذهاب نصف النهائي، وتقام مباراة الإياب يوم الجمعة على استاد القاهرة.

وقال لونجا في تصريحات نشرها موقع ناديه: "مواجهة الأهلي في القاهرة لن تكون سهلة، تماما كما لم تكن المواجهة في جنوب إفريقيا سهلة".

وأضاف "سنقدم أفضل ما لدينا للفوز، الأهلي سيلعب مباراة قوية بدنيا، لذا علينا أن نكون أقوياء إذا أردنا الفوز والتأهل للنهائي".

الفائز باللقاء سيعبر إلى النهائي لينتظر ملاقاة بيراميدز أو أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي، علما بأن لقاء الذهاب بينهما انتهى بالتعادل، ويقام الإياب يوم الجمعة أيضا.

وتعرض الأهلي لخسارة واحدة خلال 7 مباريات جمعته بصنداونز في القاهرة، وكانت في مرحلة المجموعات عام 2022.

ويستضيف الأهلي فريق صنداونز ضمن منافسات إياب نصف النهائي في تمام السابعة من مساء الجمعة المقبل.

ويحتاج الأهلي للفوز بأي نتيجة من أجل حسم بطاقة التأهل إلى النهائي.