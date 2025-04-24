أحمد سالم: ضغط العملة الصعبة سبب أزمة بوطيب.. وننتظر انتظام زيزو في التدريبات

كشف أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك عن سبب إيقاف القيد عن النادي بسبب قضية أزمة خالد بوطيب.

وكان فيفا قد أعلن أمس الأربعاء عن إيقاف قيد الزمالك ضمن 7 أندية مصرية، بسبب أزمة مستحقات المغربي بوطيب.

وكشف أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك عبر القناة الأولى: "الزمالك يضطر لدفع 330 ألف يورو مع بداية كل شهر بسبب أزمة خالد بوطيب وهو رقم صعب وكبير وكان هناك ضغط بسبب العملة الصعبة لكن سيتم دفع الأقساط المتأخرة قبل فتح باب القيد".

وأوضح "خالد بوطيب يتبقى له 989 ألف يورو وهي قيمة 7 أقساط وهناك التزام بدفع الأرقام المطلوبة، وسيتم فك القيد بمجرد دفع الأقساط القديمة".

وشدد "لا أعتقد أن الزمالك سيتعرض للحرمان من المشاركة في البطولات القارية بسبب إيقاف القيد، هي أمور قانونية بشكل أكبر وليست لدي المعلومة الكاملة".

وأضاف سالم "لا تعليق على قرار لجنة الاستئناف بتأجيل إصدار قرارها بشأن أزمة مباراة القمة إلى 8 مايو، هو أمر في منتهى الاستياء والضيق والاستفزاز بشأن قرار رابطة الأندية، كل الاحترام للجنة الاستئناف وكان من الطبيعي عدم الوصول إليهم لأن الأمر بسيط ولا يحتاج لكل ذلك".

واختتم أحمد سالم تصريحاته "لا جديد في قضية أحمد زيزو، ننتظر انتظام اللاعب في التدريبات لأن الزمالك لا يزال لديه مباريات مهمة، والزمالك غير مسؤول عن أي قصص وهمية تثار في وسائل الإعلام".

وينتهي تعاقد زيزو مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري ويحق له الانتقال لأي فريق بشكل مجاني بداية من الموسم المقبل.

وأعلن الزمالك في بيان في وقت سابق عن وصول العلاقة بينه وبين اللاعب إلى طريق مسدود ونهاية علاقته بالفريق عقب نهاية تعاقده.

كما أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك من قبل تحويل زيزو للتحقيق نظرا للتصريحات الإعلامية المسيئة للنادي، وفقا لبيان النادي الأبيض.

قبلها كشف مصدر من النادي الأبيض عن استبعاد زيزو من مباراة ستيلينبوش الجنوب إفريقي في كأس الكونفدرالية، بعد علم مسؤولي النادي بتوقيعه للأهلي منذ 12 مارس.