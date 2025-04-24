مدرب الهلال: لا يوجد أي مرشح للتتويج بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة

يرى خورخي جيسوس مدرب الهلال أن فريقه سيواجه منافسة صعبة على لقب دوري أبطال آسيا للنخبة هذا الموسم.

وتنطلق مباريات ربع النهائي في جدة يوم الجمعة بنظام التجمع، ويشارك فيها 3 فرق سعودية، وهي الهلال والنصر وأهلي جدة.

وقال جيسوس في مؤتمر صحفي: "علينا أن نلعب بأفضل مستويات لنا في البطولة الآسيوية، لأن جميع المستويات متقاربة ولا يوجد أي مرشح للقب".

وأضاف "كل تفكيرنا في مباراتنا ضد جوانجو الكوري، ونستطيع خوض المواجهة بالمستوى الأعلى للهلال، ونحن واثقون من أنفسنا".

وتابع المدرب البرتغالي "جوانجو يملك لاعبين برازيلين جيدين أعرفهم، لذلك ستكون المباراة صعبة".

وأكمل "مع كامل الإحترام لمنافسنا، نتواجد في جدة للفوز بالبطولة، مع الإشارة إلى أن هذه النسخة صعبة جداً، لكن ربما سنأخذ وضعية أننا لسنا الفريق المرشح".

وأتم "شرف كبير لنا التواجد ضمن أفضل 8 فرق في آسيا، الموسم الماضي فزنا بكل شيء ماعدا هذه البطولة، المباراة صعبة لكن خطوة بخطوة سنسعى للظفر باللقب".

ويبدأ الهلال بمواجهة جوانجو الكوري الجنوبي، الجمعة، في ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة التي تلعب في جدة.