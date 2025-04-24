كأس الأمير - قرعة متوازنة للثلاثي المحترف في قطر.. وموعد النهائي والانضمام للأهلي

أسفرت قرعة كأس أمير قطر عن مواجهات متوازنة للثلاثي المصري المتواجد هناك.

الكرة القطرية تشهد تواجد الثلاثي المصري المحترف: محمود حسن "تريزيجيه" وأحمد عبد القادر وحمدي فتحي، والمنتظر انضمامه لـ الأهلي عقب نهاية الموسم للمشاركة في كأس العالم للأندية 2025.

وأقيمت قرعة البطولة من دور الـ 16 وحتى النهائي.

وأسفرت عن المواجهات التالية:

الريان "تريزيجيه" يواجه لوسيل

الوكرة "حمدي فتحي" يواجه أم صلال

قطر "أحمد عبد القادر" يواجه الأهلي

وتنطلق مباريات ثمن النهائي كأس أمير قطر 2025 يوم 4 مايو وعلى مدار 4 أيام

ويقام نهائي كأس الأمير يوم 24 مايو المقبل، وهي البطولة الختامية للموسم بأكمله.

وضم الأهلي تريزيجيه بشكل نهائي من طرابزون سبور بعد نهاية إعارته مع الريان القطري.

واستعار الأهلي خدمات حمدي فتحي من الوكرة في مونديال الأندية، فيما يعود أحمد عبد القادر بعد نهاية إعارته.

ولن ينضم الثلاثي المحترف للأهلي إلا مع نهاية مشوار كل منهم مع البطولة المُلقبة بـ "أغلى الكؤوس".

يذكر أن أحمد عبد القادر أصيب وسيغيب لنحو شهرين، حسب قنوات الكاس القطرية.

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