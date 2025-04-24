مواعيد مباريات الخميس 24 أبريل 2025.. مواجهة بكأس عاصمة مصر

الخميس، 24 أبريل 2025 - 10:54

كتب : FilGoal

سيراميكا كليوباترا

تستأنف مباريات ذهاب ربع نهائي كأس عاصمة مصر بمواجهة جديدة اليوم الخميس الموافق 24 من أبريل 2025.

لمعرفة كافة مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة من هنا

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كأس عاصمة مصر

يستضيف سيراميكا كليوباترا فريق بتروجت في ذهاب ربع نهائي المسابقة.

وتقام المباراة في تمام السابعة مساء وتذاع عبر قناة أون سبورت.

وستكون مواجهة الإياب بعد شهر من الآن.

كأس إيطاليا

يستضيف بولونيا فريق إمبولي في إياب نصف نهائي المسابقة.

وتقام المباراة في تمام التاسعة مساء.

وكان ميلان قد وصل إلى نهائي كأس إيطاليا بعد التغلب على إنتر أمس الأربعاء.

الدوري الإسباني

يستضيف أتليتكو مدريد فريق رايو فايكانو في التاسعة والنصف مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1.

وفي نفس التوقيت يستضيف ريال بيتيس فريق بلد الوليد.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 3.

كأس عاصمة مصر سيراميكا كليوباترا بتروجت
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