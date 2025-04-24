كرة سلة - كما كشف في الجول.. الأهلي يعلن تعاقده مع الإنجليزي ويليامز

أعلن النادي الأهلي تعاقده مع الإنجليزي كافيل ويليامز محترف كرة السلة.

وكان الأهلي قد فسخ تعاقده مع كيني هايز محترف الفريق بسبب إصابة عمر طارق الذي تعرض لكسر في اليد.

وأتم الأهلي تعاقده مع المحترف الإنجليزي كافيل ويليامز لضمه لصفوف فريق كرة السلة بالنادي حتى نهاية الموسم.

وينضم ويليامز البالغ من العمر 29 عاما والذي يجيد اللعب في مركز الارتكاز إلى الأهلي قادما من نادي جيلين تايجرز الصيني.

وسبق له ولعب لنادي أهلي طرابلس الليبي قبل سنوات.

وفي عام 2019 دخل ويليامز عملية اختيار اللاعبين لدخول الدوري الأمريكي لكرة السلة NBA لكن لم يتم اختياره من أي فريق.

بعدها وقع مع فريق تشارلوت هورنتس قبل أن يفسخ تعاقده ويوقع مع فريق نيو أورليانز بيليكانز ويلعب معه في الدوري التطويري لفترة.

ويستعد الأهلي لخوض الأدوار النهائية من الدوري المصري للمحترفين لكرة السلة.