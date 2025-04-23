الرياضية: النصر والهلال يتصارعان على لاعب أهلي جدة

دخل النصر والهلال في مفاوضات جادة مع أيمن فلاتة لاعب أهلي جدة المعار إلى ضمك.

ويدخل فلاتة الفترة الحرة من عقده مع أهلي جدة في يوليو المقبل.

وبحسب صحيفة الرياضية السعودية، فإن النصر والهلال يتنافسان على ضم أيمن فلاتة لاعب أهلي جدة المعار إلى ضمك.

وأشارت الصحيفة ذاتها أن فلاتة كان قريبا من تجديد تعاقده مع أهلي جدة قبل أن تتوقف المفاوضات لعدم الاتفاق على الأمور المادية.

وذكرت التقارير أن النصر والهلال ينتظران دخول فلاتة الفترة الحرة من عقده للتوقيع معه في الفترة القانونية.

ويعد فلاتة أحد ابرز المواهب الصاعدة في الكرة السعودية وتم استدعائه للمنتخب السعودي في التوقف الدولي بنوفمبر الماضي.

فلاتة شارك مع ضمك خلال 11 مباراة بالدوري السعودي للمحترفين وسجل هدفا.