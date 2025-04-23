المثلوثي: حزنت على رحيل زيزو أكثر من إمام.. وجوميز أفضل من جروس

عبر حمزة المثلوثي مدافع نادي الزمالك عن حزنه لرحيل أحمد سيد زيزو لاعب الفريق، أكثر من حزنه على رحيل إمام عاشور.

وانضم إمام عاشور لاعب الزمالك السابق إلى الأهلي قادما من ميتيلاند الدنماركي في صيف 2023، فيما انقطع زيزو عن التدريبات منذ استبعاده من قائمة مواجهة ستيلينبوش الجنوب إفريقي في إياب ربع نهائي الكونفدرالية، بعد علم إدارة الزمالك بتوقيع زيزو للنادي الأهلي.

وأوضح المثلوثي في تصريحات تليفزيونية لقناة أون سبورت: "لم أحزن على رحيل إمام عاشور مثل حزني على رحيل زيزو، لكنه صاحب، وفي النهاية هى كرة قدم وليست حربا"

وتحدث مدافع الزمالك عن إمام عاشور: "إمام يستحق اللعب في أوروبا وأنصحه بالتركيز في الملعب والابتعاد عن اللقطة والشو".

وأضاف "إمام حاليا عاد لمستواه الذي قدمه مع الزمالك، وأُفضل لعبه في وسط الملعب مع منحه الحرية في الهجوم لأنه يجيد اللعب بكلتا قدميه".

وعن جوزيه جوميز المدير الفني الحالي للفتح السعودي والسابق للزمالك، قال المثلوثي: "جوزيه أسس نظام للفريق داخل وخارج الملعب، وكان لدينا الثقة في الفوز بمباراة السوبر الإفريقي، وكنا الأفضل فنيا في مباراة السوبر المصري رغم الخسارة".

وتوج الزمالك تحت قيادة جوميز ببطولتي الكونفدرالية والسوبر الإفريقي على حساب الأهلي، فيما خسر السوبر المصري أمام منافسه الأحمر.

وعن الفارق بين جوميز وجروس، رد مدافع الزمالك "كريستيان جروس له تاريخ كبير ولكن ما قدمه مع الفريق كان مختلف عن ولايته الأولى عام 2019، جوميز كان أفضل فنيا، وقد يكون عامل السن له تأثير".

وأثنى على زملائه حسام عبد المجيد وعبد الله السعيد ومحمد عبد الشافي: "حسام عبد المجيد أفضل مدافع في الدوري المصري، وأتمنى له الاحتراف إذا تلقى عرضا مناسبا للنادي".

وأتم "عبد الله السعيد يمتعنا في التدريب، وهو أحد قامات الكرة المصرية، أما عبد الشافي فهو قدوتي"

ويغيب المثلوثي عن المشاركة مع الزمالك منذ يناير الماضي بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة.