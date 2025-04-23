المثلوثي: الزمالك بيتي سواء جددت تعاقدي أو رحلت.. وتوقعت أن يصبح زيزو من أساطيره

شدد التونسي حمزة المثلوثي على تقبله قرار الزمالك بتجديد تعاقده أو الرحيل مع نهاية الموسم الجاري.

المدافع التونسي الذي تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي ينتهي تعاقده مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري.

وقال المثلوثي عبر أون سبورت: "عقدي ينتهي مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري. لم يتحدث معي أحد بشكل رسمي بشأن تجديد تعاقدي، لكني أعتبر الزمالك بيتي سواء جددت تعاقدي أو رحلت عن الفريق".

وأجاب "تحمل تكاليف العلاج؟ أجريت عملية جراحية في ميونيخ وحاليا في مرحلة التأهيل. الزمالك فريق كبير ومحترف ولكن الإشاعات حوله كثيرة".

وتابع "ظروف الأهلي وبيراميدز أفضل بكثير من الزمالك، ولو أي فريق آخر يواجه هذه الصعوبات و لا يملك هذا الجمهور العظيم لم يكن لينافسهما على تحقيق البطولات".

وشدد "لم أتوقع رحيل زيزو عن صفوف الزمالك، لقد توقعت أنا يصبح أحد أساطير النادي على غرار شيكابالا، لكنه صاحب القرار ولم أتحدث معه مؤخرا بسبب انشغالي بالإصابة، في النهاية هى كرة قدم وليست حربا".

وأتم "رحيل زيزو خسارة كبيرة لنا كلاعبين وأعتبره أصل من أصول النادي، لكن الزمالك لا يقف على أي لاعب سواء زيزو أو المثلوثي أو أي لاعب آخر".

وينتهي تعاقد زيزو مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري ويحق له الانتقال لأي فريق بشكل مجاني بداية من الموسم المقبل.

وأعلن الزمالك في بيان في وقت سابق عن وصول العلاقة بينه وبين اللاعب إلى طريق مسدود ونهاية علاقته بالفريق عقب نهاية تعاقده.

كما أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك من قبل تحويل زيزو للتحقيق نظرا للتصريحات الإعلامية المسيئة للنادي، وفقا لبيان النادي الأبيض.

قبلها كشف مصدر من النادي الأبيض عن استبعاد زيزو من مباراة ستيلينبوش الجنوب إفريقي في كأس الكونفدرالية، بعد علم مسؤولي النادي بتوقيعه للأهلي منذ 12 مارس.