ريال مدريد يهزم خيتافي بهدف ويواصل مطاردة برشلونة قبل كلاسيكو نهائي الكأس

واصل ريال مدريد مطاردة برشلونة في سباق قمة ترتيب الدوري الإسباني بفوز ثالث على التوالي.

وتغلب ريال مدريد على خيتافي بهدف دون مقابل سجله التركي أردا جولير في الدقيقة 21.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 72 نقطة في المركز الثاني بفارق 4 نقاط عن برشلونة متصدر الترتيب.

وتعتبر مواجهة خيتافي هي البروفة الأخيرة لريال مدريد قبل كلاسيكو نهائي كأس الملك.

ويلعب ريال مدريد أمام برشلونة في نهائي كأس ملك إسبانيا مساء السبت المقبل.

وسجل جولير هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 21 بعد تسديدة صاروخية رائعة سكنت شباك خيتافي.

وكاد إندريك أن يضيف الثاني في الدقيقة 32 بتسديدة تخطت حارس المرمى لكن تم تشتيتها من على خط المرمى.

وظهر خيتافي بصورة مغايرة في الشوط الثاني وسط تراجع ريال مدريد للدفاع.

وأضاع خيتافي هدفا محققا في الدقيقة 72 عن طريق مورو أرامباي لكن مرت بجوار القائم الأيمن.

وتم استبدال إدوارد كامافينجا الذي شارك مع بداية الشوط الثاني، في الدقيقة 89 بسبب الإصابة.

وبلغت الإثارة ذروتها في الوقت بدل من الضائع عندما تألق تيبو كورتوا مرتين وحرم خيتافي من التعادل.

وحافظ كورتوا على شباكه نظيفة ليؤمن فوز ريال مدريد والحفاظ على فارق النقاط مع برشلونة المتصدر.