نقطة تكفي ليفربول.. كريستال بالاس يفرض التعادل على أرسنال برائعة ماتيتا

فقد أرسنال نقطتين ثمينتين في صراع صدارة الدوري الإنجليزي بالتعادل ضد كريستال بالاس.

وتعادل أرسنال ضد كريستال بالاس 2-2 ضمن الجولة 34 من الدوري الإنجليزي.

وسجل ياكوب كيفيور، ولياندرو تروسارد هدفي أرسنال في الدقيقتين (3 و42).

فيما أحرز إيبيريتشي إيزي وجان فيليب ماتيتا هدفي كريستال بالاس في الدقيقتين (27 و83).

التعادل رفع رصيد أرسنال إلى 67 نقطة في المركز الثاني خلف ليفربول المتصدر رصيد 79 نقطة ولكنه لعب مباراة أقل.

فيما رفع كريستال بالاس رصيده إلى النقطة 45 في المركز 12.

الفارق بين ليفربول وأرسنال أصبح 12 نقطة قبل 4 جولات من نهاية الدوري الإنجليزي لكن الريدز يتبقى له 5 جولات.

وبذلك يحتاج ليفربول للتعادل فقط ضد توتنام ليضمن بشكل رسمي التتويج بلقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

ويلعب ليفربول ضد توتنام يوم الأحد المقبل ضمن الجولة 34 من المسابقة.

وصف المباراة

بدأ أرسنال المباراة بضغط هجومي، ونفذ مارتن أوديجارد تمريرة طولية إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها ياكوب كيفيور برأسية متقنة سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى في الدقيقة الثالثة.

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وأهدر كريستال بالاس التعادل بعد ركنية نفذها أدم وارتون بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها إدوارد نيكيتاه برأسية مرت بجوار القائم الأيسر للمرمى.

وسدد ديكلان رايس لاعب أرسنال تسديدة خطيرة من على حدود منطقة الجزاء مرت بمحاذاة القائم الأيمن للمرمى.

وسجل إيبيريتشي إيزي هدف التعادل بتسديدة مباشرة بشكل رائع اصطدمت بالقائم الأيسر للمرمى وسكنت الشباك في الدقيقة 27.

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واستعاد أرسنال التقدم بالنتيجة بعد هجمة منظمة أنهاها لياندرو تروسارد بتسديدة متقنة من داخل منطقة الجزاء سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى عند الدقيقة 42.

وأبعد الحارس ديفيد رايا هدفا محققا في الوقت المناسب بقبضة اليد قبل رأسية مهاجم كريستال بالاس.

واستغل البديل جان فيليب ماتيتا خطأ ساليبا مدافع أرسنال ووضع كرة سقطت في المرمى عند الدقيقة 83.

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وحاول أرسنال تسجيل الهدف الثالث في الدقائق المتبقية من المباراة لكن محاولاته لم تنجح.