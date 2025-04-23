نقطة تكفي ليفربول.. كريستال بالاس يفرض التعادل على أرسنال برائعة ماتيتا

الأربعاء، 23 أبريل 2025 - 23:21

كتب : FilGoal

ماتيتا - كريستال بالاس ضد أرسنال

فقد أرسنال نقطتين ثمينتين في صراع صدارة الدوري الإنجليزي بالتعادل ضد كريستال بالاس.

وتعادل أرسنال ضد كريستال بالاس 2-2 ضمن الجولة 34 من الدوري الإنجليزي.

وسجل ياكوب كيفيور، ولياندرو تروسارد هدفي أرسنال في الدقيقتين (3 و42).

أخبار متعلقة:
عاد سريعا.. بيرنلي يفوز على شيفيلد ويصعد للدوري الإنجليزي رفقة ليدز نقطة على الصعود.. ليدز يهزم ستوك بسداسية ويقترب من الدوري الإنجليزي تعرف على وضع صلاح بين منافسيه في الدوري الإنجليزي بعد 33 جولة كيف قاد مدرب الشباب السعودي ولفرهامبتون للبقاء في الدوري الإنجليزي

فيما أحرز إيبيريتشي إيزي وجان فيليب ماتيتا هدفي كريستال بالاس في الدقيقتين (27 و83).

التعادل رفع رصيد أرسنال إلى 67 نقطة في المركز الثاني خلف ليفربول المتصدر رصيد 79 نقطة ولكنه لعب مباراة أقل.

فيما رفع كريستال بالاس رصيده إلى النقطة 45 في المركز 12.

الفارق بين ليفربول وأرسنال أصبح 12 نقطة قبل 4 جولات من نهاية الدوري الإنجليزي لكن الريدز يتبقى له 5 جولات.

وبذلك يحتاج ليفربول للتعادل فقط ضد توتنام ليضمن بشكل رسمي التتويج بلقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

ويلعب ليفربول ضد توتنام يوم الأحد المقبل ضمن الجولة 34 من المسابقة.

وصف المباراة

بدأ أرسنال المباراة بضغط هجومي، ونفذ مارتن أوديجارد تمريرة طولية إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها ياكوب كيفيور برأسية متقنة سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى في الدقيقة الثالثة.

وأهدر كريستال بالاس التعادل بعد ركنية نفذها أدم وارتون بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها إدوارد نيكيتاه برأسية مرت بجوار القائم الأيسر للمرمى.

وسدد ديكلان رايس لاعب أرسنال تسديدة خطيرة من على حدود منطقة الجزاء مرت بمحاذاة القائم الأيمن للمرمى.

وسجل إيبيريتشي إيزي هدف التعادل بتسديدة مباشرة بشكل رائع اصطدمت بالقائم الأيسر للمرمى وسكنت الشباك في الدقيقة 27.

واستعاد أرسنال التقدم بالنتيجة بعد هجمة منظمة أنهاها لياندرو تروسارد بتسديدة متقنة من داخل منطقة الجزاء سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى عند الدقيقة 42.

وأبعد الحارس ديفيد رايا هدفا محققا في الوقت المناسب بقبضة اليد قبل رأسية مهاجم كريستال بالاس.

واستغل البديل جان فيليب ماتيتا خطأ ساليبا مدافع أرسنال ووضع كرة سقطت في المرمى عند الدقيقة 83.

وحاول أرسنال تسجيل الهدف الثالث في الدقائق المتبقية من المباراة لكن محاولاته لم تنجح.

أرسنال الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
ريال مدريد يهزم خيتافي بهدف ويواصل مطاردة برشلونة قبل كلاسيكو نهائي الكأس حلم غائب منذ 21 عاما.. ميلان إلى نهائي كأس إيطاليا بثلاثية في شباك إنتر انتهت الدوري الإسباني - خيتافي (0)-(1) ريال مدريد.. نهاية المباراة رومانو: فلامنجو يقدم عرضا لضم جورجينو.. وحقيقة مفاوضات نيوم انتهت في كأس إيطاليا - إنتر (0)-(3) ميلان لا يريد مصير ريبيري.. بيلد: مولر يرفض عرض فيورنتينا تشكيل دربي الغضب - لاوتارو يقود إنتر.. ولياو أساسي مع ميلان في نصف نهائي كأس إيطاليا تشكيل أرسنال - 4 تغييرات ضد كريستال بالاس.. وساكا على الدكة
أخر الأخبار
كأس إفريقيا تحت 20 عاما - مدرب زامبيا: أرشح منتخب بلادي ليكون بطلا للمسابقة ساعة | الكرة الإفريقية
كرة سلة - كما كشف في الجول.. الأهلي يعلن تعاقده مع الإنجليزي ويليامز ساعة | كرة سلة
حلم دوري أبطال إفريقيا يبتعد.. الوداد يتعثر أمام أولمبيك آسفي بتعادل خامس على التوالي ساعة | الكرة الإفريقية
الرياضية: النصر والهلال يتصارعان على لاعب أهلي جدة ساعة | سعودي في الجول
المثلوثي: حزنت على رحيل زيزو أكثر من إمام.. وجوميز أفضل من جروس ساعة | الكرة المصرية
المثلوثي: الزمالك بيتي سواء جددت تعاقدي أو رحلت.. وتوقعت أن يصبح زيزو من أساطيره ساعة | الكرة المصرية
ريال مدريد يهزم خيتافي بهدف ويواصل مطاردة برشلونة قبل كلاسيكو نهائي الكأس ساعة | الدوري الإسباني
نقطة تكفي ليفربول.. كريستال بالاس يفرض التعادل على أرسنال برائعة ماتيتا 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر مقرب منه لـ في الجول: زيزو جاهز لاستكمال الموسم مع الزمالك ولكن بشرط 2 خبر في الجول – الأهلي يتلقى عرضا رسميا من فالنسيا لضم مصطفى شوبير 3 مصدر من الأهلي يوضح لـ في الجول حقيقة تقارير انضمام رونالدو للفريق في كأس العالم 4 مصدر من بيراميدز يوضح لـ في الجول حقيقة طرد ثنائي الفريق بعد مباراة أورلاندو