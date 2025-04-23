حلم غائب منذ 21 عاما.. ميلان إلى نهائي كأس إيطاليا بثلاثية في شباك إنتر

الأربعاء، 23 أبريل 2025 - 23:19

كتب : FilGoal

يوفيتش - ميلان

حجز ميلان مقعده في نهائي كأس إيطاليا بعد تحقيقه فوزًا كبيرًا على منافسه إنتر بثلاثية نظيفة في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا والتي أقيمت على ملعب جوزيبي مياتزا (سان سيرو).

وتعادل ميلان أمام إنتر ذهابا بهدف لكل فريق قبل تحقيق الفوز الكبير اليوم.

سجل ثلاثية ميلان لوكا يوفيتش الهدفين الأول والثاني، فيما أضاف تيجاني ريندرز الهدف الثالث.

ويلتقي الفائز من تلك المواجهة أمام الفائز من مواجهة بولونيا أمام إمبولي في نصف النهائي الآخر والمقرر أن يقام مساء الخميس.

وكان بولونيا حقق الفوز ذهابا بثلاثية نظيفة قبل أن يخوض الإياب على ملعبه.

وتقام المباراة النهائية لكأس إيطاليا يوم 14 مايو القادم.

وتأهل ميلان إلى نهائي كأس إيطاليا لأول مرة منذ نهائي موسم 2017 - 2018.

ولم يحقق ميلان لقب كأس إيطاليا منذ عام 2003.

وفاز ميلان باللقب 5 مرات أعوام 1967، و1972، و1973، و1977، و2003.

بدأت المباراة بضغط من إنتر، فسدد دارميان كرة قوية في الدقيقة التاسعة مرت بجوار القائم بقليل.

وأنقذت العارضة ميلان في تلقي الهدف الأول بعد تسديدة من ديماركو في الدقيقة 23.

وفي الدقيقة 33 مرر مهدي طارمي رأسية لزميله لاوتارو مارتينيز داخل منطقة الجزاء الذي سدد الكرة أعلى المرمى ليستمر التعادل.

ووسط ضغط إنتر الكبير نجح لوكا يوفيتش في تسجيل الهدف الأول لميلان في الدقيقة 36 برأسية رائعة بعد كرة عرضية من خيمينيز، لينتهي الشوط الأول بتقدم ميلان.

ومع بداية الشوط الثاني، أضاف يوفيتش الهدف الثاني بعد متابعة لركنية داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 50.

أجرى بعدها إنزاجي 4 تبديلات دفعة واحدة بنزول تشالهان أوجلو، أرناتوفيتش، زيلنسكي، فراتيسي بدلا من ديماركو، مهدي طارمي، أصلاني، باريلا.

وواصل ماينان تألقه مع ميلان في الدقيقة 66 بعدما تصدى لرأسية لاوتارو مارتينيز.

دقيقتان فقط قبل أن ينجح ماينان مجددا في التألق وتصدى برأسية دي فري ليحافظ على نظافة شباكه.

وبينما تتجه المباراة إلى النهاية، أضاف تيجاني ريندرز الهدف الثالث لميلان في الدقيقة 85 بعد انفراده بالحارس، ليطلق بعدها الحكم صافرة نهاية المباراة بتأهل ميلان إلى نهائي كأس إيطاليا.

ميلان إنتر كأس إيطاليا
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