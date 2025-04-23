غزل المحلة يرفض نقل مباراته أمام إنبي إلى بتروسبورت

رفض نادي غزل المحلة نقل مباراته أمام إنبي إلى ملعب بتروسبورت، في الجولة الثالثة من مجموعة الهبوط لبطولة الدوري المصري.

وكان مقررًا أن يلتقي غزل المحلة أمام إنبي يوم الثلاثاء 29 إبريل الجاري على ملعب المقاولون العرب.

وأوضح المحلة في بيان له: "يؤكد مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم، برئاسة وليد خليل، تمسكه بإقامة مباراة الفريق الأول أمام نادي إنبي، والمقرر لها يوم الثلاثاء الموافق ٢٩ أبريل الجاري، على ملعب المقاولون العرب، كما هو مُحدد مسبقًا في جدول مباريات الدوري المصري الممتاز.".

وأضاف "يرفض النادي بشكل قاطع محاولات نقل المباراة إلى ستاد بتروسبورت، وذلك حفاظًا على مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية المتنافسة."

وأتم بيان المحلة "يشدد مجلس الإدارة على التزامه الكامل بجدول المباريات المرسل من رابطة الأندية المحترفة مسبقاً ، مؤكدًا في الوقت ذاته تمسكه بكافة حقوقه التنظيمية والرياضية في هذا الشأن."

ويحتل غزل المحلة المركز الرابع في مجموعة الهبوط برصيد 20 نقطة.

أما إنبي فيحل في المركز الثامن وقبل الأخير برصيد 15 نقطة.

وأقيم الدور الأول من مسابقة الدوري، قبل أن يتم تقسيم فرق الدوري إلى مجموعتين، بواقع 9 فرق في كل مجموعة.

ويتنافس فريقا غزل المحلة وإنبي في مجموعة الهبوط.

وحدد اتحاد الكرة في بداية الموسم عدد الفرق الهابطة إلى الدرجة الثانية بواقع فريقين، على أن يصعد 3 فرق من دوري المحترفين.