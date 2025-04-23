غزل المحلة يرفض نقل مباراته أمام إنبي إلى بتروسبورت

الأربعاء، 23 أبريل 2025 - 23:00

كتب : رضا السنباطي

غزل المحلة

رفض نادي غزل المحلة نقل مباراته أمام إنبي إلى ملعب بتروسبورت، في الجولة الثالثة من مجموعة الهبوط لبطولة الدوري المصري.

وكان مقررًا أن يلتقي غزل المحلة أمام إنبي يوم الثلاثاء 29 إبريل الجاري على ملعب المقاولون العرب.

وأوضح المحلة في بيان له: "يؤكد مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم، برئاسة وليد خليل، تمسكه بإقامة مباراة الفريق الأول أمام نادي إنبي، والمقرر لها يوم الثلاثاء الموافق ٢٩ أبريل الجاري، على ملعب المقاولون العرب، كما هو مُحدد مسبقًا في جدول مباريات الدوري المصري الممتاز.".

أخبار متعلقة:
للمباراة الثانية تواليا.. غزل المحلة يتغلب على سموحة كأس العاصمة – عودة محمد شكري.. سيراميكا كليوباترا يفوز على غزل المحلة بثلاثية غزل المحلة يشكو حكم مباراته ضد البنك الأهلي

وأضاف "يرفض النادي بشكل قاطع محاولات نقل المباراة إلى ستاد بتروسبورت، وذلك حفاظًا على مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية المتنافسة."

وأتم بيان المحلة "يشدد مجلس الإدارة على التزامه الكامل بجدول المباريات المرسل من رابطة الأندية المحترفة مسبقاً ، مؤكدًا في الوقت ذاته تمسكه بكافة حقوقه التنظيمية والرياضية في هذا الشأن."

ويحتل غزل المحلة المركز الرابع في مجموعة الهبوط برصيد 20 نقطة.

أما إنبي فيحل في المركز الثامن وقبل الأخير برصيد 15 نقطة.

وأقيم الدور الأول من مسابقة الدوري، قبل أن يتم تقسيم فرق الدوري إلى مجموعتين، بواقع 9 فرق في كل مجموعة.

ويتنافس فريقا غزل المحلة وإنبي في مجموعة الهبوط.

وحدد اتحاد الكرة في بداية الموسم عدد الفرق الهابطة إلى الدرجة الثانية بواقع فريقين، على أن يصعد 3 فرق من دوري المحترفين.

غزل المحلة إنبي الدوري
نرشح لكم
كأس إفريقيا تحت 20 عاما - مدرب زامبيا: أرشح منتخب بلادي ليكون بطلا للمسابقة المثلوثي: حزنت على رحيل زيزو أكثر من إمام.. وجوميز أفضل من جروس المثلوثي: الزمالك بيتي سواء جددت تعاقدي أو رحلت.. وتوقعت أن يصبح زيزو من أساطيره بنفس قائمة الذهاب.. الأهلي يدخل معسكرا مغلقا استعدادا لمواجهة صنداونز كأس عاصمة مصر - البنك الأهلي يهزم مودرن بهدفين في ذهاب ربع النهائي لجنة الاستئناف تعلن إصدار قرارها بشأن أزمة القمة يوم 8 مايو في الجول يكشف كواليس جلسة لجنة الاستئناف بشأن أزمة مباراة القمة.. وحضور الأطراف الثلاثة "خطأ تنظيمي يتعلق بلاعب غاني".. ماجد سامي ردا على قرار إيقاف قيد وادي دجلة
أخر الأخبار
كأس إفريقيا تحت 20 عاما - مدرب زامبيا: أرشح منتخب بلادي ليكون بطلا للمسابقة 2 ساعة | الكرة الإفريقية
كرة سلة - كما كشف في الجول.. الأهلي يعلن تعاقده مع الإنجليزي ويليامز 3 ساعة | كرة سلة
حلم دوري أبطال إفريقيا يبتعد.. الوداد يتعثر أمام أولمبيك آسفي بتعادل خامس على التوالي 3 ساعة | الكرة الإفريقية
الرياضية: النصر والهلال يتصارعان على لاعب أهلي جدة 3 ساعة | سعودي في الجول
المثلوثي: حزنت على رحيل زيزو أكثر من إمام.. وجوميز أفضل من جروس 3 ساعة | الكرة المصرية
المثلوثي: الزمالك بيتي سواء جددت تعاقدي أو رحلت.. وتوقعت أن يصبح زيزو من أساطيره 3 ساعة | الكرة المصرية
ريال مدريد يهزم خيتافي بهدف ويواصل مطاردة برشلونة قبل كلاسيكو نهائي الكأس 3 ساعة | الدوري الإسباني
نقطة تكفي ليفربول.. كريستال بالاس يفرض التعادل على أرسنال برائعة ماتيتا 3 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر مقرب منه لـ في الجول: زيزو جاهز لاستكمال الموسم مع الزمالك ولكن بشرط 2 خبر في الجول – الأهلي يتلقى عرضا رسميا من فالنسيا لضم مصطفى شوبير 3 مصدر من الأهلي يوضح لـ في الجول حقيقة تقارير انضمام رونالدو للفريق في كأس العالم 4 مصدر من بيراميدز يوضح لـ في الجول حقيقة طرد ثنائي الفريق بعد مباراة أورلاندو