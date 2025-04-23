بنفس قائمة الذهاب.. الأهلي يدخل معسكرا مغلقا استعدادا لمواجهة صنداونز

الأربعاء، 23 أبريل 2025 - 22:39

كتب : أحمد الخولي

محمد هاني - الأهلي - صنداونز

دخل فريق الأهلي معسكرا مغلقا استعدادا لمواجهة صنداونز بنفس قائمة مباراة الذهاب.

ويستضيف الأهلي فريق صنداونز مساء الجمعة ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في المباراة التي ستقام على استاد القاهرة.

وحسم التعادل السلبي مواجهة الذهاب بين الفريقين في المباراة التي أقيمت في جنوب إفريقيا.

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وجاءت قائمة الأهلي كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - حمزة علاء.

الدفاع: محمد هاني - عمر كمال - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - أشرف داري - مصطفى العش - أحمد نبيل كوكا.

الوسط: مروان عطية - أكرم توفيق - عمرو السولية - أحمد رضا - إمام عاشور - محمد مجدي أفشة - كريم وليد.

الهجوم: حسين الشحات - طاهر محمد - أشرف بنشرقي - محمد عبد الله- وسام أبو علي - نيتس جراديشار.

واستمر استبعاد مارسيل كولر للثلاثي علي معلول وعمر الساعي وخالد عبد الفتاح.

وكانت مواجهة الذهاب بين الفريقين في جنوب إفريقيا قد انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ويحتاج الأهلي للفوز بأي نتيجة من أجل حسم بطاقة التأهل إلى النهائي.

الأهلي قائمة الأهلي صنداونز
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