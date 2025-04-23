كأس عاصمة مصر - البنك الأهلي يهزم مودرن بهدفين في ذهاب ربع النهائي

فاز البنك الأهلي على حساب مضيفه مودرن سبورت بهدفين نظيفين في ذهاب ربع نهائي بطولة كأس عاصمة مصر (كأس الرابطة) في المباراة التي أقيمت على ملعب السلام.

انتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي دون أهداف.

وفي الشوط الثاني، نجح ياو أنور في تسجيل الهدف الأول للبنك الأهلي في الدقيقة 72 برأسية رائعة سكنت شباك حارس مودرن.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة، سجل أحمد ياسر ريان الهدف الثاني بعد انفراده بالحارس.

video:1

واحتل البنك الأهلي صدارة المجموعة الثانية برصيد 8 نقاط، ليواجه مودرن سبورت وصيف المجموعة الأولى بـ5 نقاط.

وتقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم الثلاثاء 20 مايو الساعة 8 مساءً.

وكان الإسماعيلي تعادل على ملعبه أمام طلائع الجيش في ذهاب نفس الدور، فيما حقق إنبي الفوز على حساب حرس الحدود بهدفين نظيفين.

وتختتم يوم الخميس منافسات ذهاب الدور ربع النهائي بمواجهة سيراميكا كليوباترا أمام بتروجت الخميس.