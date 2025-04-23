انتهت الدوري الإسباني - خيتافي (0)-(1) ريال مدريد.. نهاية المباراة

الأربعاء، 23 أبريل 2025 - 21:27

كتب : FilGoal

ريال مدريد ضد خيتافي

يحل ريال مدريد ضيفا على خيتافي ضمن منافسات الجولة 33 من مسابقة الدوري الإسباني.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 69 نقطة بينما خيتافي في المركز الثاني عشر برصيد 39 نقطة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.

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نهاية المباراة

ق96 كورتوا يتعملق ويمنع خيتافي من التعادل

ق91 كورتوا ينقذ مرماه من هدف محقق

ق72 هدف محقق يضيع من أصحاب الأرض

ق58 رأسية رائعة والتعادل يضيع

الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق32 إنقاذ تسديدة إندريك من على خط المرمى

ق21 جوووووول أردا جولير

ق18 تصدي لتسديدة براهيم دياز

انطلاق المباراة

الدوري الإسباني ريال مدريد خيتافي
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