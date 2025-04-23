انتهت في كأس إيطاليا - إنتر (0)-(3) ميلان

الأربعاء، 23 أبريل 2025 - 20:58

كتب : FilGoal

يوفيتش - ميلان

نقدم لكم تغطية مباشرة لمباراة إنتر أمام ميلان بإياب نصف نهائي كأس إيطاليا على ملعب جوزيبي مياتزا (سان سيرو).

وكانت مباراة الذهاب انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

ويمكنك متابعة تفاصيل المباراة بالضغط هنا

أخبار متعلقة:
تشكيل دربي الغضب - لاوتارو يقود إنتر.. ولياو أساسي مع ميلان في نصف نهائي كأس إيطاليا قد يحسم في مباراة فاصلة.. ماذا يحتاج إنتر ونابولي للتتويج بالدوري والمباريات المتبقية سباق الصدارة مع نابولي يشتعل.. إنتر يخسر من بولونيا في الوقت القاتل

ويلتقي الفائز من تلك المواجهة أمام الفائز من مواجهة بولونيا أمام إمبولي في نصف النهائي الآخر والمقرر أن يقام مساء الخميس.

------

انتهت المباراة بفوز ميلان بثلاثية نظيفة وتأهله إلى نهائي كأس إيطاليا.

ق 88: تبديلان لميلان بنزول ديفيد بارتيساجي وجواو فيليكس بدلا من ثيو هيرنانديز وتيجاني ريندرز صاحب الهدف الثالث.

ق 85: جووووووول الثالث تيجاني ريندرز يسجل بعد انفراده بالحارس.

ق 68: ماينان يتألق مجددا ويتصدى لرأسية دي فري.

ق 66: رأسية من لاوتارو مارتينيز تصدى لها ماينان ليحافظ على شباكه نظيفة.

ق 52: 4 تبديلات دفعة واحدة لإنتر بنزول تشالهان أوجلو، أرناتوفيتش، زيلنسكي، فراتيسي بدلا من ديماركو، مهدي طارمي، أصلاني، باريلا

ق 50: جووووول يوفيتش يسجل الهدف الثاني بعد متابعة للكرة داخل منطقة الجزاء

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم ميلان بهدف نظيف.

ق 43: تسديدة قوية من مختاريان ولكن مرت بجوار القائم.

ق 36: جوووووول الأول لميلان عن طريق يوفيتش برأسية رائعة بعد كرة عرضية من خيمينيز.

ق 33: رأسية من طارمي لزميله لاوتارو مارتينيز داخل منطقة الجزاء الذي سدد الكرة أعلى المرمى ليستمر التعادل.

ق 23: العارضة تتدخل وتمنع تسديدة ديماركو من أن تسكن شباك ميلان وتحرم إنتر من الهدف الأول.

ق 21: تألق ماينان حارس ميلان بالتصدي لتسديدة ديماركو الخطيرة من داخل منطقة الجزاء، قبل أن يرفع حكم الراية ليحتسب تسلل.

ق 9: انطلق دارميان من الجانب الأيمن ودخل منطقة الجزاء ليسدد ولكن كرته مرت بجوار القائم الأيمن لحارس ميلان.

بداية المباراة

إنتر ميلان كأس إيطاليا
نرشح لكم
ريال مدريد يهزم خيتافي بهدف ويواصل مطاردة برشلونة قبل كلاسيكو نهائي الكأس نقطة تكفي ليفربول.. كريستال بالاس يفرض التعادل على أرسنال برائعة ماتيتا حلم غائب منذ 21 عاما.. ميلان إلى نهائي كأس إيطاليا بثلاثية في شباك إنتر انتهت الدوري الإسباني - خيتافي (0)-(1) ريال مدريد.. نهاية المباراة رومانو: فلامنجو يقدم عرضا لضم جورجينو.. وحقيقة مفاوضات نيوم لا يريد مصير ريبيري.. بيلد: مولر يرفض عرض فيورنتينا تشكيل دربي الغضب - لاوتارو يقود إنتر.. ولياو أساسي مع ميلان في نصف نهائي كأس إيطاليا تشكيل أرسنال - 4 تغييرات ضد كريستال بالاس.. وساكا على الدكة
أخر الأخبار
كأس إفريقيا تحت 20 عاما - مدرب زامبيا: أرشح منتخب بلادي ليكون بطلا للمسابقة ساعة | الكرة الإفريقية
كرة سلة - كما كشف في الجول.. الأهلي يعلن تعاقده مع الإنجليزي ويليامز ساعة | كرة سلة
حلم دوري أبطال إفريقيا يبتعد.. الوداد يتعثر أمام أولمبيك آسفي بتعادل خامس على التوالي ساعة | الكرة الإفريقية
الرياضية: النصر والهلال يتصارعان على لاعب أهلي جدة ساعة | سعودي في الجول
المثلوثي: حزنت على رحيل زيزو أكثر من إمام.. وجوميز أفضل من جروس ساعة | الكرة المصرية
المثلوثي: الزمالك بيتي سواء جددت تعاقدي أو رحلت.. وتوقعت أن يصبح زيزو من أساطيره ساعة | الكرة المصرية
ريال مدريد يهزم خيتافي بهدف ويواصل مطاردة برشلونة قبل كلاسيكو نهائي الكأس ساعة | الدوري الإسباني
نقطة تكفي ليفربول.. كريستال بالاس يفرض التعادل على أرسنال برائعة ماتيتا 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر مقرب منه لـ في الجول: زيزو جاهز لاستكمال الموسم مع الزمالك ولكن بشرط 2 خبر في الجول – الأهلي يتلقى عرضا رسميا من فالنسيا لضم مصطفى شوبير 3 مصدر من الأهلي يوضح لـ في الجول حقيقة تقارير انضمام رونالدو للفريق في كأس العالم 4 مصدر من بيراميدز يوضح لـ في الجول حقيقة طرد ثنائي الفريق بعد مباراة أورلاندو