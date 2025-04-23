انتهت في كأس إيطاليا - إنتر (0)-(3) ميلان

نقدم لكم تغطية مباشرة لمباراة إنتر أمام ميلان بإياب نصف نهائي كأس إيطاليا على ملعب جوزيبي مياتزا (سان سيرو).

وكانت مباراة الذهاب انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

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ويلتقي الفائز من تلك المواجهة أمام الفائز من مواجهة بولونيا أمام إمبولي في نصف النهائي الآخر والمقرر أن يقام مساء الخميس.

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انتهت المباراة بفوز ميلان بثلاثية نظيفة وتأهله إلى نهائي كأس إيطاليا.

ق 88: تبديلان لميلان بنزول ديفيد بارتيساجي وجواو فيليكس بدلا من ثيو هيرنانديز وتيجاني ريندرز صاحب الهدف الثالث.

ق 85: جووووووول الثالث تيجاني ريندرز يسجل بعد انفراده بالحارس.

ق 68: ماينان يتألق مجددا ويتصدى لرأسية دي فري.

ق 66: رأسية من لاوتارو مارتينيز تصدى لها ماينان ليحافظ على شباكه نظيفة.

ق 52: 4 تبديلات دفعة واحدة لإنتر بنزول تشالهان أوجلو، أرناتوفيتش، زيلنسكي، فراتيسي بدلا من ديماركو، مهدي طارمي، أصلاني، باريلا

ق 50: جووووول يوفيتش يسجل الهدف الثاني بعد متابعة للكرة داخل منطقة الجزاء

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" إنها ليلة لوكا يوفيتش.. إنها ليلة الميلان " 🔴⚫️💥



ميلان يضرب شباك الإنتر بالهدف الثاني عن طريق لوكا يوفيتش من جديد ⚽️⚽️#إنتر_ميلان#كأس_إيطاليا pic.twitter.com/v94Xh5QnQJ — ADSportsTV (@ADSportsTV) April 23, 2025

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم ميلان بهدف نظيف.

ق 43: تسديدة قوية من مختاريان ولكن مرت بجوار القائم.

ق 36: جوووووول الأول لميلان عن طريق يوفيتش برأسية رائعة بعد كرة عرضية من خيمينيز.

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" في الديربي.. ممكن لك أن تحجز مكاناً في الذاكرة " 💫



ميلان يتقدم في الديربي بهدف من ضربة رأسية متقنة عن طريق الصربي لوكا يوفيتش 🔴⚫️⚽️#إنتر_ميلان#كأس_إيطاليا pic.twitter.com/j9LZNNjgxo — ADSportsTV (@ADSportsTV) April 23, 2025

ق 33: رأسية من طارمي لزميله لاوتارو مارتينيز داخل منطقة الجزاء الذي سدد الكرة أعلى المرمى ليستمر التعادل.

ق 23: العارضة تتدخل وتمنع تسديدة ديماركو من أن تسكن شباك ميلان وتحرم إنتر من الهدف الأول.

ق 21: تألق ماينان حارس ميلان بالتصدي لتسديدة ديماركو الخطيرة من داخل منطقة الجزاء، قبل أن يرفع حكم الراية ليحتسب تسلل.

ق 9: انطلق دارميان من الجانب الأيمن ودخل منطقة الجزاء ليسدد ولكن كرته مرت بجوار القائم الأيمن لحارس ميلان.

بداية المباراة