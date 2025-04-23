لا يريد مصير ريبيري.. بيلد: مولر يرفض عرض فيورنتينا

الأربعاء، 23 أبريل 2025 - 20:52

كتب : FilGoal

توماس مولر - بايرن ميونيخ وبرشلونة

رفض توماس مولر نجم بايرن ميونيخ عرضا من فيورنتينا الإيطالي بداية من الموسم المقبل.

وأعلن مولر رحيله عن بايرن ميونيخ بنهاية الموسم الحالي.

وبحسب صحيفة بيلد الألمانية، فإن مولر رفضا عرضا من فيورنتينا لضمه بداية من الموسم المقبل.

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وأوضحت الصحيفة ذاتها أن مولر رفض أيضا عرضا من نادي سينسيناتي الأمريكي.

مولر رفض تكرار سيناريو افرنسي فرانك ريبيري الذي قضى موسمين مع فيورنتينا بعد مسيرة ذهبية مع بايرن ميونيخ.

وقال مولر في بيان سابق: "بعد كل التكهنات الأخيرة حولي، أود أن أغتنم هذه الرسالة كفرصة لتقديم بعض التوضيحات. على الرغم من عدد الدقائق التي ألعبها، إلا أني ما زلت أستمتع حقاً باللعب مع اللاعبين في الملعب والقتال معاً من أجل ألواننا والألقاب".

وأضاف "كنت أتمنى أن يكون لي نفس الدور العام المقبل، لكن النادي قرر عدم التفاوض على عقد جديد.أنا أحترم هذا القرار".

وكان فابريزو رومانو الصحفي المختص بأخبار الانتقالات، قد أشار إلى أن مولر سينهي مشواره مع بايرن عقب الانتهاء من المشاركة في كأس العالم للأندية.

وأوضح أن الدوري الأمريكي الوجهة الأقرب لمولر في الموسم المقبل.

توماس مولر هو أكثر لاعب في تاريخ ناديه يتوج بلقب الدوري الألماني.

فقد وصل توماس مولر للقب الدوري الألماني رقم 12 في تاريخه متفوقا على زميله في الفريق مانويل نوير.

ويأتي مانويل نوير حارس مرمى وقائد بايرن ميونيخ في المركز الثاني بعدما حقق 11 لقبا للدوري الألماني.

ويعد مولر ونوير هما فقط من استطاعا الفوز بلقب الدوري الألماني 11 مرة متتالية.

وفي المركز الثالث يأتي روبرت ليفاندوفسكي ودافيد ألابا ولكل منهما 10 بطولات دوري.

توماس مولر فيورنتنيا
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