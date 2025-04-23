"خطأ تنظيمي يتعلق بلاعب غاني".. ماجد سامي ردا على قرار إيقاف قيد وادي دجلة

رد ماجد سامي مالك نادي وادي دجلة على قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بإيقاف قيد النادي.

وشهدت القائمة الجديدة إضافة ناديي وادي دجلة والزمالك من مصر ومنعهم من القيد لحين تسوية القضية الخاصة بكل منهما.

وكتب ماجد سامي عبر حسابه على فيسبوك: "قرار الإيقاف الصادر مؤخرًا عن الاتحاد الدولي يتعلق بلاعب غاني سابق كان ضمن قطاع الناشئين بالنادي منذ عدة سنوات.".

وأكمل "يتعلق الأمر تماماً بإجراءات تنظيمية وليس بأية التزامات مالية متأخرة لأي أندية إذ إن نادي وادي دجلة كان قد حصل على تنازلات رسمية من جميع الأندية التي ساهمت في تدريب اللاعب، والتي تخلّت عن حقوقها في الرعاية، مما يؤكد عدم وجود مستحقات مالية غير مسددة.".

وأضاف مالك دجلة "تعود الأزمة إلى أن المراسلات الرسمية من الفيفا كانت تُرسل إلى بريد إلكتروني يخص موظفًا سابقًا لم يعد يعمل بالنادي، الأمر الذي حال دون اطلاع النادي عليها في حينها.".

وأتم "خاطب النادي اتحاد الكرة في أكثر من مناسبة لتحديث بيانات التواصل الرسمية الخاصة به، تفاديًا لمثل هذه الحالات، ويقوم الفريق القانوني حاليًا بدراسة جميع الإجراءات الممكنة من أجل إنهاء هذا الملف ورفع الإيقاف في أقرب وقت ممكن."

وتشمل القائمة 7 أندية مصرية فبجانب وادي دجلة والزمالك يتواجد كل من بيراميدز وفاركو وإيسترن كومباني والإسماعيلي وأسوان.

وتم إضافة اليوم الأربعاء 23 من شهر أبريل الجاري ناديي وادي دجلة والزمالك لحين تسوية القضية المرفوعة عليهما.