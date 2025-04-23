تشكيل دربي الغضب - لاوتارو يقود إنتر.. ولياو أساسي مع ميلان في نصف نهائي كأس إيطاليا

الأربعاء، 23 أبريل 2025 - 20:15

كتب : FilGoal

لاوتارو مارتينيز - إنتر

يلتقي إنتر أمام ميلان في دربي الغضب بإياب نصف نهائي كأس إيطاليا على ملعب جوزيبي مياتزا (سان سيرو).

وكانت مباراة الذهاب انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

ويبدأ سيميوني إنزاجي المدير الفني لـ إنتر بالتشكيل التالي:

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حراسة المرمى: جوسيب مارتينيز

الدفاع: يان بيسيك - أليساندرو باستوني - ستيفان دي فري

الوسط: ماتيو دارميان - كريستيان أسلاني - هنريك مخيتاريان - نيكولو باريلا - فيديريكو ديماركو

الهجوم: مهدي طارمي - لاوتارو مارتينيز

أما سيرجيو كونسيساو المدير الفني لنادي ميلان فيبدأ بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: مايك ماينان

الدفاع: فيكايو توموري - ماثيو جابيا - ستراهينيا بافلوفيتش

الوسط: أليكس خيمينيز - يوسف فوفانا - تيجاني ريندرز - ثيو هيرنانديز

الهجوم: كريستيان بوليسيتش - لوكا يوفيتش - رافائيل لياو

ويلتقي الفائز من تلك المواجهة أمام الفائز من مواجهة بولونيا أمام إمبولي في نصف النهائي الآخر والمقرر أن يقام مساء الخميس.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز بولونيا بثلاثية نظيفة.

إنتر ميلان كأس إيطاليا
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