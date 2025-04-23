ماركا: برشلونة يتوصل لاتفاق لتجديد عقد فليك حتى 2027.. وخطوة تؤجل التفعيل

الأربعاء، 23 أبريل 2025 - 19:54

كتب : FilGoal

هانز فليك

توصل نادي برشلونة لاتفاق مع هانز فليك المدير الفني لتجديد عقده حتى صيف 2027.

وكشفت صحيفة ماركا عن توصل الطرفان لاتفاق نهائي بشأن تجديد التعاقد بعد أداء الفريق خلال الموسم الجاري.

وأشار التقرير إلى ارتياح فليك لمشروع برشلونة خاصة مع المنافسة على ألقاب الدوري وكأس الملك ودوري الأبطال خلال الموسم الجاري.

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وأوضح التقرير أن برشلونة لن يفعل التجديد في الوقت الحالي من أجل توفير المساحة الكافية في قانون اللعب المالي النظيف.

ويأتي ذلك بعد قرار رابطة الدوري الإسباني برفض اعتماد صفقة بيع مقاعد كبار الزوار في ملعب كامب نو الجديد.

وينتظر نادي برشلونة استلام المقاعد قبل 30 يونيو وهو الموعد النهائي لإغلاق الميزانية السنوية.

ويحتل برشلونة صدارة ترتيب الدوري الإسباني بـ 76 نقطة قبل 5 جولات من الختام.

ويحتاج برشلونة لحصد 12 نقطة لحسم سباق الدوري بشكل رسمي.

وفي حال فوز برشلونة على ريال مدريد في الدوري سيحتاج الفريق وقتها لعدد نقاط أقل.

ويواجه برشلونة فريق ريال مدريد في نهائي كأس ملك إسبانيا يوم السبت المقبل.

نادي برشلونة فليك هانز فليك
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