تشكيل ريال مدريد - دياز وإندريك أساسيان أمام خيتافي.. وبيلينجهام ورودريجو على دكة البدلاء

الأربعاء، 23 أبريل 2025 - 19:37

كتب : FilGoal

إندريك - ريال مدريد ضد ريال سوسيداد

أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد التشكيل الأساسي لمواجهة خيتافي ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري الإسباني.

وشهد التشكيل عدد من المفاجآت قبل مواجهة كلاسيكو نهائي كأس الملك أمام برشلونة السبت المقبل.

ودفع أنشيلوتي بالثلاثي براهيم دياز وإندريك وأردا جولير في التشكيل الأساسي.

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بينما يجلس جود بيلينجهام وأنطونيو روديجير ورودريجو على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز - راؤول أسينسيو - ديفيد ألابا - فران جارسيا.

خط الوسط: فيديريكو فالفيردي - أوريليان تشواميني - أردا جولير.

خط الهجوم: براهيم دياز - إندريك - فينيسيوس جونيور

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 69 نقطة وبفارق 7 نقاط عن برشلونة المتصدر.

ويسعى ريال مدريد في مواصلة تضييق الخناق على برشلونة المتصدر قبل 6 جولات من ختام مبارياته.

أما خيتافي فيحتل المركز الثاني عشر برصيد 39 نقطة وبفارق 8 نقاط عن المراكز المؤدية للهبوط.

ريال مدريد إندريك الدوري الإسباني
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