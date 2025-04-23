عمرو أدهم: إيقاف القيد بسبب مستحقات بوطيب.. وسنسدد قبل فتح باب القيد للموسم الجديد

كشف عمرو أدهم عضو مجلس إدارة نادي الزمالك سبب تعرض ناديه لعقوية إيقاف القيد من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تحديث الأندية الممنوعة من القيد على مستوى العالم.

وشهدت القائمة الجديدة إضافة ناديي الزمالك ووادي دجلة من مصر ومنعهم من القيد لحين تسوية القضية الخاصة بكل منهما.

وقال عضو مجلس إدارة الزمالك عبر المركز الإعلامي لناديه: "فيفا أخطرنا بإيقاف القيد، بسبب مستحقات المغربي خالد بوطيب لاعب الفريق السابق".

وأضاف "اللاعب يتبقى له 983 ألف يورو بعدما سدد الزمالك مبلغا كبيرا من مستحقاته البالغة 2 مليون و400 ألف يورو، والعقوبة جاءت بسبب عدم سداد الدفعات المتبقية للاعب في الأشهر الأخيرة، مما ترتب على صدور قرار بإيقاف القيد مجددا".

وأتم "سنسدد باقي مستحقات اللاعب في الفترة المقبلة وقبل فتح باب القيد في الموسم الجديد، وسيتم رفع إيقاف القيد بمجرد السداد.

وجاءت تصريحات عضو الزمالك لتنهي الجدل الدائر حول القضية التي صدر بسببها القرار، بعدما ربطتها تقارير بالبرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني السابق لفريق الزمالك الذي حصل على حكم ضد نادي الزمالك بشأن المستحقات المالية المتأخرة.

وتشمل القائمة 7 أندية مصرية فبجانب الزمالك ووادي دجلة يتواجد كل من بيراميدز وفاركو وإيسترن كومباني والإسماعيلي وأسوان.

وتم إضافة اليوم الأربعاء 23 من شهر أبريل الجاري ناديي الزمالك ووادي دجلة لحين تسوية القضية المرفوعة عليهما.