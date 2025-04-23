تقرير: عبد القادر يغيب شهرين بسبب الإصابة.. وموقفه من كأس العالم للأندية

الأربعاء، 23 أبريل 2025 - 19:18

كتب : FilGoal

أحمد عبد القادر - نادي قطر

كشفت قنوات الكاس عن إصابة أحمد عبد القادر لاعب فريق قطر القطري المعار من النادي الأهلي.

وأعلنت الكاس عبر حسابها على منصة إكس: "نادي قطر يفقد جهود لاعبه المصري أحمد عبدالقادر في بطولة كأس الأمير بعدما أثبتت الفحوصات إصابته بتمزق في العضلة الخلفية وحاجته للعلاج لمدة شهرين تقريبا".

وانضم عبد القادر إلى نادي قطر مع مطلع الموسم الجاري قادما من الأهلي على سبيل الإعارة لمدة موسم وحيد.

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ووفقا لما أعلنته قنوات الكاس فإن عبد القادر سيعود إلى الملاعب مع نهاية شهر يونيو.

ويقام كأس العالم للأندية بمشاركة الأهلي في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 14 يونيو حتى 13 يوليو.

ويخوض الأهلي مواجهة الافتتاح يوم 15 يونيو أمام انتر ميامي، ثم مواجهة بالميراس البرازيلي يوم 19 يونيو قبل مواجهة بورتو في الجولة الأخيرة من دور المجموعات يوم 24 يونيو.

وانضم اللاعب للأهلي قادما من سبارتا براج التشيكي في صيف 2020، وتمت إعارته إلى سموحة في الانتقالات الشتوية عام 2020 إلى سموحة.

وعاد إلى الأهلي في صيف 2021 بعد انتهاء إعارته ويظل في القلعة الحمراء منذ ذلك الوقت.

وخاض عبد القادر هذا الموسم 15 مباراة في الدوري القطري سجل 5 أهداف وصنع هدفا وحيدا، فيما شارك في مباراتين بكأس قطر وسجل هدفا وحيدا.

ولعب عبد القادر 112 مباراة مع الأهلي، مسجلا 20 هدفا وصنع 12.

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