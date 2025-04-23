الحسم إيابا.. الإسماعيلي يتعادل مع طلائع الجيش سلبيا في ذهاب ربع نهائي كأس العاصمة

الأربعاء، 23 أبريل 2025 - 19:06

كتب : FilGoal

الإسماعيلي ضد طلائع الجيش

ستحسم نتيجة مواجهة الإياب بين طلائع الجيش والإسماعيلي المتأهل منهما إلى نصف نهائي كأس عاصمة مصر.

وتعادل الإسماعيلي ضد طلائع الجيش 0-0 في المباراة التي أقيمت على استاد الإسماعيلية ضمن ذهاب ربع نهائي المسابقة.

وأهدر لاعبو الفريقين كل الفرص التي أتحيت على المرمين للتسجيل لتخرج المباراة بالتعادل السلبي.

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وتصدى عماد السيد حارس طلائع الجيش لتسديدة صاروخية من خالد النبريص مهاجم الإسماعيلي.

فيما أنقذ عبد الله جمال حارس الإسماعيلي فرصة محققة للتسجيل بعد ضربة رأسية ماتقنة من يسري وحيد لاعب طلائع الجيش.

وأرسل محمد خطاري لاعب الإسماعيلي عرضية خادعة في اتجاه المرمى لكن محمد فتح الله مدافع طلائع الجيش أبعد الخطورة عن مرمى فريقه.

وتقام مباراة الإياب الإسماعيلي وطلائع الجيش يوم 20 مايو المقبل.

كأس عاصمة مصر الإسماعيلي طلائع الجيش
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