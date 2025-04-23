تقرير مغربي: الوداد يستقر على رحيل موكوينا قبل المونديال.. وثلاثي مرشح لخلافته

الأربعاء، 23 أبريل 2025 - 19:01

كتب : FilGoal

رولاني موكوينا - هشام آيت منا رئيس الوداد المغربي

استقر مجلس إدارة نادي الوداد المغربي برئاسة هشام آيت منا على رحيل رولاني موكوينا المدير الفني للفريق قبل كأس العالم للأندية.

ويعاني الوداد من تذبذب النتائج خلال الفترة الأخيرة مما أغضب جماهير النادي وعدم رضاها عن الأداء تحت قيادة موكوينا.

وكشف موقع سبورت 7 المغربي عن استقرار الوداد على رحيل موكوينا قبل كأس العالم للأندية وقيادة مدير فني آخر للفريق في البطولة.

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ويستعد الوداد لخوض منافسات كأس العالم للأندية المقرر لها في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 15 يونيو إلى 14 يوليو المقبلين.

وأشار التقرير إلى أن الوداد في مفاوضات مع ثلاثة مدربين آخرين لخلافة موكوينا في كأس العالم للأندية.

ولم يذكر التقرير المغربي أسماء المدربين المرشحين لخلافة موكوينا في الوداد.

وكانت صحيفة المنتخب المغربية قد كشفت أمس الثلاثاء عن مفاوضات متقدمة بين الوداد والبرتغالي كارلوس كيروش لقيادة الفريق.

وأضاف التقرير أن هشام أيت منا رئيس نادي الوداد سيسافر قريبا لفرنسا للقاء مع وكيل أعمال كيروش للتفاوض معه.

ويقع الوداد المغربي في مجموعة نارية رفقة أندية يوفنتوس ومانشستر سيتي والعين الإماراتي.

ويستهل الوداد مشواره بمواجهة مانشستر سيتي يوم 18 يونيو قبل أن يواجه يوفنتوس ثم مانشستر سيتي.

كأس العالم للأندية الوداد موكوينا
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