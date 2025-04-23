تقرير: بينهم الزمالك.. بارادو يتلقى عروضا مختلفة لضم بولبينة والاستقرار على الوجهة الأقرب

تلقى نادي بارادو الجزائري عروضا مختلفة من أجل الحصول على خدمات عادل بولبينة نجم الفريق في الصيف المقبل.

وكشف موقع أفريكا فوت وفقا لمصدر من نادي بارادو عن تواجد نادي الزمالك بين العروض المقدمة.

وأوضح المصدر أن بولبينة تلقى عروضا رسمية من أندية الزمالك وكلوب بروج وهال سيتي وأياكس وسبورتنج لشبونة بجانب أندية من الدوريين القطري والسعودي.

وأشار التقرير إلى منح نادي بارادو الأولوية للعروض الأوربية على العروض العربية والخليجية.

وبرر نادي بارادو ذلك برغبته في منح بولبينة فرصة للتألق وتطوير مستواه في الملاعب الأوروبية.

أما عن المقابل المادي فلم يحدد بارادو القيمة المالية التي سيحسم بها برحيل بولبينة لكن المتوقع ألا يقل العرض عن مليوني يورو.

ويبلغ بولبينة من العمر 22 عاما، وقدّم موسما رائعا مع بارادو إذ ساهم في 20 هدفا خلال 22 مباراة.

وسجل بولبينة 15 هدفا في الدوري الجزائري بينما قدّم 5 تمريرات حاسمة.

ووصل بولبينة إلى 100 مباراة مع نادي بارادو وسجل 31 هدفا وصنع 16 آخرين.

ويعتبر بولبينة أحد أبرز مواهب الدوري الجزائري في الفترة الحالية.