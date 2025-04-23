موسيالا يحلم بالمشاركة في كأس العالم للأندية

يستهدف جمال موسيالا نجم بايرن ميونيخ التعافي من الإصابة والمشاركة في كأس العالم للأندية.

ويستعد بايرن للمشاركة في السنخة المقبلة من كأس العالم للأندية والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال موسيالا في تصريحات نقلتها صحيفة بيلد الألمانية: "لدي هدف كبير واحد، المشاركة في كأس العالم للأندية. لأنها تحمل الكثير من المكانة، والعائدات المالية للنادي، ولقبا دوليا جديدا".

وأضاف موسيالا "نحن نريد الفوز بهذا اللقب، وأريد أن أعود إلى أرض الملعب في البطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة".

وتعرض موسيالا للإصابة بتمزق في أوتار الركبة ومتوقع غيابه حتى بداية شهر يونيو المقبل.

وتقام كأس العالم للأندية في نسختها الجديدة بمشاركة 32 ناديا في الفترة ما بين 14 يونيو و13 يوليو 2025 في الولايات المتحدة الأمريكية

ويلعب بايرن ميونيخ ضمن المجموعة الثالثة رفقة كل من: أوكلاند سيتي النيوزيلندي - بوكا جونيورز الأرجنتيني - بنفيكا البرتغالي.