كرة طائرة - الرابع على التوالي.. الأهلي يهزم كاستل الجزائري ويستمر في الصدارة

واصل فريق رجال الأهلي للكرة الطائرة انتصاراته في دور المجموعات ببطولة إفريقيا للأندية.

وتستضيف ليبيا منافسات بطولة إفريقيا لرجال الكرة الطائرة خلال الفترة من 18 إلى 30 أبريل الجاري.

وحقق فريق الأهلي الفوز على كاستل الجزائري بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد ليحقق الانتصار الرابع على التوالي.

وفاز الأهلي بأول شوطين بنتيجة 25-19 و25-17 بينما قلص كاستل النتيجة بالفوز بالشوط الثالث 25-22، بينما حسم الأهلي الشوط الرابع والمباراة بنتيجة 25-20.

ويختتم الأهلي مشواره في دور المجموعات بمواجهة الخدمات الكيني غدا الخميس.

وجاءت قائمة الأهلي تحت قيادة الإسباني فرناندو مونزو:

حسام يوسف - عبد الحليم عبو - مصطفى جابر - زياد أسامة - سيف عابد - محمد عسران - أحمد عزب - عبد الرحمن الحسيني - إسلام محمد - يوندر جارسيا - محمد رمضان - خالد عادل - محمد عثمان - عبد الرحمن سعودي.

ويعتبر الأهلي البطل التاريخي لبطولة إفريقيا برصيد 16 لقبا وبفارق 10 ألقاب عن الصفاقسي التونسي أقرب منافسيه.

ونجح الأهلي في تحقيق اللقب في آخر 5 مشاركات شارك بهم في البطولة بينما غاب الفريق عن نسختي 2021 و2023.