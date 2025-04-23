تقرير: صفقة تبادية تُقرب أوسيمين من مانشستر يونايتد

الأربعاء، 23 أبريل 2025 - 18:07

كتب : FilGoal

فيكتور أوسيمين - نيجيريا

يكثف مانشستر يونايتد محاولاته للتعاقد مع النيجيري فيكتور أوسيمين بداية من الموسم المقبل.

ويلعب أوسيمين في صفوف جالاتاسراي حتى نهاية الموسم الجاري معارا من نابولي.

وبحسب صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، فإن مانشستر يونايتد اقترب من الحصول على خدمات أوسيمين في صفقة تبادلية مع ميلان.

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وأوضجت الصحيفة ذاتها أن مانشتسر يونايتد اتفق مع مثلي أوسيمين على البنود الشخصية للمهاجم النيجيري.

وأشارت إلى أن انتقال راسموس هويلاند مهاجم مانشستر يونايتد إلى نابولي مقابل أوسيمين ومبالغ مالي أصبح وشيكا.

ولا يرغب نابولي في إعادة أوسيمين إلى صفوفه بعدما خرج من حسابات أنطونيو كونتي الفنية.

أوسيمين المتوج بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا 2023 قاد نابولي للتتويج بقلب الدوري الإيطالي منذ موسمين.

وخاض أوسيمين مع نابولي 133 مباراة وسجل 76 هدفا وصنع 18 آخرين بجميع المسابقات.

ومع جالاتا سراي خاض المهاجم النيجيري 35 مباراة وسجل 30 هدفا وصنع 7 آخرين.

فيكتور اوسيمين مانشستر يونايتد
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