كرة يد - العلامة الكاملة.. انتصار سيدات الأهلي على الزمالك رغم حسم الدوري

حسمت سيدات الأهلي مواجهة الدربي أمام الزمالك في ختام منافسات الدوري المصري.

وتغلب فريق سيدات الأهلي على الزمالك بنتيجة 31-18 في المباراة الختامية والتي أقيمت على صالة حسن مصطفى.

وكان الأهلي قد حسم لقب دوري سيدات كرة اليد قبل جولة من الختام بعد الفوز على الشمس أمس الثلاثاء.

وبذلك حقق فريق سيدات الأهلي العلامة الكاملة برصيد 22 نقطة بالفوز في 6 مباريات بالدورتين المجمعتين.

أما الزمالك فتجمد رصيده عند 3 نقاط في المركز الرابع والأخير دون تحقيق أي فوز.

وحسم الأهلي لقب الدوري المصري للسيدات للمرة الثالثة على التوالي والخامسة والأربعين في تاريخه.

ويستعد فريق الأهلي لخوض منافساتي السوبر الإفريقي وكأس الكؤوس لسيدات كرة اليد.

ويستضيف الأهلي منافسات البطولتين على صالته في مايو المقبل.