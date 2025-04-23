مران الزمالك - انتظام عواد.. وبرنامج تدريبي خاص لـ جهاد وحمدي

الأربعاء، 23 أبريل 2025 - 17:51

كتب : FilGoal

محمد عواد - حارس مرمى الزمالك

انتظم محمد عواد حارس مرمى الزمالك في مران الفريق اليوم الأربعاء، استعدادا لمباراة المصري المقبلة في الدوري.

ويستعد الزمالك لمواجهة منافسه المصري في المباراة التي ستجمعهما في الأول من مايو ضمن الجولة الثالثة من المرحلة النهائية للدوري المصري.

وشارك عواد في الفقرات الفنية الخاصة بتدريبات بتدريبات حراس المرمى بعد خضوعه لبرنامج تدريبي خاص.

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وعانى عواد من آلام متكررة في مفصل الركبة، وخضع لتدريبات تأهيلية وبرنامج علاجي تحفظي.

ويعتبر عواد الحارس الأساسي للزمالك في بطولة الدوري والكونفدرالية خلال الموسم الجاري، بينما كان يشارك محمد صبحي في بطولة كأس مصر وكأس عاصمة مصر.

كما أدى محمود جهاد لاعب وسط الفريق، تدريبات خاصة برفقة أحمد حمدي، خلال مران اليوم.

وخضع محمود جهاد لبرنامج تدريبي خاص على هامش المران لتجهيزه من الناحية البدنية بالشكل الأمثل، دون المشاركة في التقسيمة الفنية.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في مجموعة البطولة بالدوري برصيد 38 نقطة بفارق 6 نقاط أمام بيراميدز المتصدر ونقطتين خلف الأهلي صاحب الوصافة.

الزمالك محمد عواد أحمد حمدي محمود جهاد الدوري
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