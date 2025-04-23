مطالبا بالعودة إلى منصبه.. جرين هيلز يكشف مكالمة الخطيب والتنازل عن حقه بشأن مصطفى القاضي

الأربعاء، 23 أبريل 2025 - 17:43

كتب : FilGoal

تامر السعيد رئيس نادي جرين هيلز - محمود الخطيب

كشف نادي جرين هيلز في بيان رسمي عن اتصال هاتفي جمع بين محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وتامري السعيد رئيس جرين هيلز.

ويأتي ذلك على خلفية الجدل الذي أثير بشأن تصريحات مصطفى القاضي المدير التنفيذي لنادي جرين هيلز.

وكان قد انتشر منشور على حساب مصطفى القاضي المدير التنفيذي لنادي جرين هيلز يحمل إساءة لمحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

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وكشف محمود الخطيب عن التنازل عن حقه ورفضه الأذى الذي لحق بأسرة مصطفى القاضي واستئذن مجلس إدارة جرين هيلز لعودته لمنصبه من جديد.

وكشف نادي جرين هيلز في بيان رسمي "في مفاجأة جميلة تلقيت، اليوم اتصال هاتفي من الخلوق محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وأبلغني أنه كان مرافقا لبعثة الأهلي في جنوب إفريقيا ولم يكن يعلم بما صدر في حقه من مصطفى القاضي المدير التنفيذي للنادي الذي تم إنهاء عمله بعد الإساءة غير المبررة في حق رئيس النادي الأهلي، لأن أخلاقنا وقيم مجتمعنا ترفض ذلك".

"وقال الخطيب في اتصاله معي أنه يقدر ويحترم قرار مجلس إدارة نادي جرين هيلز ويتوجه إليه بكل الشكر على هذا الموقف، لكنه يرفض تماما الأذى الذي لحق بأسرة مصطفى القاضي، لأن ليس لها ذنب فيما صدر عنه من إساءة وهو متنازل عن حقه تجاه ذلك".

"وأنه بدون تدخل يستأذن مجلس إدارة نادي جرين هيلز في عودة مصطفى القاضي إلى موقعه، توجهت بالشكر له على موقفه النبيل وهذا ليس بجديد عليه، ووعدته بالعمل على تلبية طلبه عبد عرض الأمر على مجلس إدارة نادي جرين هيلز".

"وفي النهاية وجه الخطيب الدعوة لي ولمجلس إدارة نادي جرين هيلز قريب، شكرا لكل من يساهم في رفعة القيم والأخلاق ويحافظ على وحدة بلادنا".

الأهلي محمود الخطيب جرين هيلز تامر السعيد
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