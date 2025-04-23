مصطفى العش: علينا الحذر أمام صنداونز.. وننتظر دعم جمهور الأهلي

الأربعاء، 23 أبريل 2025 - 17:31

كتب : FilGoal

الأهلي - صنداونز - مصطفى العش

شدد مصطفى العش لاعب الأهلي على صعوبة مواجهة فريقه المرتقبة أمام صنداونز.

ويحل صنداونز ضيفا على الأهلي يوم الجمعة المقبل ضمن إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكانت مباراة الذهاب في جنوب إفريقيا قد انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

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وقال العش عبر حساب الأهلي على فيسبوك: "قدمنا أفضل ما لدينا في مباراة الذهاب ولكن النتيجة خادعة وعلينا الحظر في الإياب".

وأضاف لاعب الأهلي "تنتظرنا مباراة صعبة ولكن الحضور الجماهيري سيمنحنا دفعة قوية ونتمنى التوفيق والتأهل للنهائي".

وتعادل الأهلي سلبيا مع صنداونز في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي كان قد تأهل لربع النهائي بعد فوزه على الهلال السوداني، فيما أطاح صنداونز بالترجي التونسي .

ويلتقي الفائز من هذه المواجهة مع المتأهل من مباراة بيراميدز ضد أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي.

الأهلي صنداونز دوري أبطال إفريقيا
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