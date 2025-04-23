EA تحتفل بقمصان كلاسيكية تاريخية للأندية في FC 25

طرحت شركة EA Sports اليوم الأربعاء مجموعة قمصان كلاسيكية للأندية في لعبتها الشهيرة FC 25.

وتتوفر تلك القمصان داخل اللعبة كي يتاح للجمهور الاحتفال بالتاريخ العريق لتلك الأندية والأطقم المميزة التي تجسد روح الفرق المفضلة لهم.

وجاءت القمصان التي تم طرحها في اللعبة كالتالي:

أولمبيك مارسيليا 1899

مستوحى من قميص أولمبيك مارسيليا الأول، يحتفي هذا الطقم بأصول النادي.

ويُعزز لونه الأبيض التاريخي شعار النادي الأول، الذي يُجسّد هوية مارسيليا منذ عام ١٨٩٩.

ريال مدريد 2014-2015

يتميّز قميص ريال مدريد الاحتياطي لموسم 2014/2015 باللون الوردي الجريء، ليضفي لمسةً عصريةً ومنعشةً على هوية الفريق.

إنها الذكرى السنوية العاشرة لتصميمٍ أنيقٍ يتميّز بطابعه الفريد، مع الحفاظ على إرث النادي العريق.

توتنهام سبير 2012-2013

القميص الاحتياطي الثالث المميز لتوتنهام هوتسبير لموسم 2012/2013. فاللون الأسود/الرمادي، مميّز لدى الكثيرين، خاصةً مع الموسم الأخير لنجم النادي جاريث بيل.

يوفنتوس 1994-1995

طقم يوفنتوس الأساسي لموسم 1994/1995، ارتداه الفريق خلال موسمٍ حافلٍ بالألقاب، بما في ذلك الدوري الإيطالي وكأس إيطاليا.

يتميز هذا الطقم بطابعٍ أيقونيٍّ فريد، إذ يتميز بياقة دائرية وشعار مطبوع ونجوم مطرزة.

أتليتكو ناسيونال - 1989

باستخدام طقم الملابس هذا الذي لا يمكن نسيانه بالنسبة لجميع هواة فيردولاجا، حقق أتلتيكو ناسيونال في عام 1989 أول مجد قاري له.

أتليتكو مدريد 2003-2004

يتميز طقم أتليتكو مدريد لموسم 2003/2004 بمظهر أنيق، بتصميمه التقليدي المخطط بالأحمر والأبيض، وياقة بولو أنيقة. إنه تصميم يُعيدنا إلى عصر لاعبين أسطوريين مثل فيرناندو توريس ودييجو بابلو سيميوني.