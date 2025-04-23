"لا فائدة فنية".. مصدر من المنتخب يكشف لـ في الجول موقف حسام حسن من معسكر يونيو

الأربعاء، 23 أبريل 2025 - 17:20

كتب : محمد جمال

حسام حسن - الجهاز الفني منتخب مصر

كشف مصدر من منتخب مصر موقف حسام حسن المدير الفني من معسكر يونيو المقبل.

ويغيب لاعبو الأهلي عن معسكر منتخب مصر في يونيو المقبل بسبب انشغالهم بخوض منافسات كأس العالم للأندية المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويبدأ التوقف الدولي خلال الفترة من 2 إلى 10 يونيو المقبل، بينما معسكر الأهلي في أمريكا بداية من 3 يونيو بينما تنطلق منافسات المونديال يوم 14 من الشهر ذاته.

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وكشف مصدر من منتخب مصر لـ FilGoal.com: "حسام حسن لم يرفض إقامة معسكر المنتخب في يونيو ولكن الوضع الحالي بسبب عدم وجود لاعبين يجعل المعسكر لا فائدة فنية من إقامته بسبب انشغال لاعبي الأهلي بخوض كأس العالم للأندية ومعهم حمدي فتحي وأحمد زيزو بجانب عمر مرموش الذي يشارك في البطولة مع مانشستر سيتي".

وتابع المصدر "يأتي ذلك بالإضافة إلى إراحة الثنائي محمد صلاح ومصطفى محمد بعد الموسم الطويل للثنائي في أوروبا".

وشدد "حسام حسن طلب من اتحاد الكرة مواجهة البرازيل أو الأرجنتين أو فرنسا وديا في التوقف الدولي لشهر يونيو ولكن بشرط اللعب بالقوام الأساسي للفراعنة وهو ما لم يكن متاحا".

كما أضاف "بيراميدز سيطلب راحة لاعبين لاعبيه الدوليين وهذا حقه لأن بيراميدز الآن اقترب من الوصول لنهائي دوري أبطال إفريقيا والإياب يوم 1 يونيو، فكيف سينضم لاعبي بيراميدز للمنتخب يوم 2 من الشهر ذاته؟".

وواصل "في هذه الحالة من الممكن أن يتم تأجيل المعسكر حتى يوم 5 يونيو ولكن ما هي الاستفادة وقتها من إقامته؟".

واختتم المصدر تصريحاته "حسام حسن أبلغ اتحاد الكرة أن لا فائدة فنية من معسكر يونيو إلا للحفاظ على تصنيف المنتخب لكن رد الاتحاد كان أن لا يزال هناك مباريات متبقية لمصر في تصفيات كأس العالم وهي تعوض المباريات الودية".

ويتمسك اتحاد الكرة بإقامة معسكر يتم خلاله خوض مباراة ودية واحدة على الأقل للحفاظ على تصنيف المنتخب.

وسيعقد هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد جلسة مع الجهاز الفني خلال أيام لحسم الأمور.

وكان FilGoal.com قد كشف في وقت سابق على موافقة اتحاد الكرة على عدم تواجد لاعبي الأهلي في المعسكر المقبل من أجل الاستعداد لكأس العالم للأندية.

كما يقترب اللاعبين المحترفين وعلى رأسهم محمد صلاح وعمر مرموش من الغياب للحصول على فترة راحة.

ومن المقرر أن تتواجد فترة توقف دولي خلال شهر يونيو المقبل ولن يتواجد بها أي ارتباط رسمي للمنتخبات الإفريقية.

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