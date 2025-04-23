اتحاد جدة يحاول تجهيز حارسه للمشاركة أمام النصر

أبدى الصربي بريدراج رايكوفيتش حارس اتحاد جدة استجابة كبيرة للبرنامج العلاجي والتأهيلي من إصابته في الفخذ، وفقا لجريدة الرياضية السعودية.

ويعاني الحارس الصربي من تمزق في الفخذ، تعرض له أمام الشباب بنصف نهائي كأس الملك، مطلع أبريل الجاري

وأوضح التقرير أن رايكوفيتش قطع شوطًا كبيرًا نحو التعافي، وستحدد اختبارات تجرى خلال الأيام المقبلة إمكانية مشاركته من عدمها في المباراة المرتقبة أمام النصر.

ويصطدم النمور بالنصر يوم 7 مايو، ضمن الجولة 30 من الدوري السعودي على ملعب الأول بارك في الرياض.

الفريق الطبي بالنادي عرض فحوصات إصابة الحارس الصربي على أطباء متخصصين في إنجلترا وفرنسا، رجّح معظمهم ضرورة التدخل الجراحي.

فيما رأى آخرون إمكانية الاكتفاء بالعلاج والتأهيل البدني.

وانضم رايكوفيتش إلى صفوف اتحاد جدة الصيف الماضي، قادمًا من ريال مايوركا الإسباني.

وشارك منذ ذلك الحين في 29 مباراة بمختلف المسابقات، استقبل خلالها 28 هدفًا، وحافظ على نظافة شباكه في 8 مباريات.